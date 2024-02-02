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Meksika Devlet Başkanı ABD'den Özür Dilemesini İstedi - Son Dakika
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Meksika Devlet Başkanı ABD'den Özür Dilemesini İstedi

Meksika Devlet Başkanı ABD\'den Özür Dilemesini İstedi

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD hükümetinden, 2010 yılındaki asılsız haberler nedeniyle özür dilemesini talep etti. Obrador, ABD'nin iddiaların yanlış olduğunu kanıtlaması gerektiğini belirtti ve resmi özür talep etti. Ayrıca, asılsız suçlamaların ikili ilişkileri olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

02.02.2024 14:00
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MEKSİKO, 2 Şubat (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD hükümetinden, ilk başkanlık kampanyasını uyuşturucu kartellerinin bağışlarıyla ilişkilendiren 2010 yılındaki ABD federal soruşturmasına dayanan asılsız haberler nedeniyle özür dilemesini talep etti.

Lopez Obrador Perşembe günü düzenlenen günlük basın toplantısında, haberin yazarını ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin paralı askeri olarak nitelerken, "Benim istediğim ABD hükümetinin bir şeyler söylemesi, çünkü Meksika Devlet Başkanı'nın ahlaki ve siyasi otoritesi var ve eğer ellerinde kanıt yoksa özür dilemek zorundalar" dedi.

ABD ve Almanya'daki medya organları, hafta başında, 2010 tarihli bir ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi soruşturmasına dayanarak, Lopez Obrador'un 2006'daki seçimi kazanması halinde siyasi destek vermesi karşılığında uyuşturucu kartellerinden 2 milyon ABD doları bağış aldığına dair haber yapmıştı. Obrador, o yıl seçimi kaybetmişti.

ABD Adalet Bakanlığı Sözcüsü, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, iddialarla ilgili soruşturmada yanlış yapıldığına dair bir kanıt bulunmadığını ve soruşturmanın 13 yıl önce sonlandırıldığını belirtti.

Lopez Obrador, söz konusu gayri resmi açıklamanın, özellikle Meksika'daki başkanlık seçimlerine dört ay kala, iftiranın yaratacağı olası zararı ortadan kaldırmak için yeterli olmadığını belirterek ABD hükümetinden resmi özür talep etti.

Devlet Başkanı, asılsız suçlamaların ikili ilişkiler ile göç ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi konulardaki işbirliğini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Lopez Obrador, "ABD Başkanı Joe Biden gerçeği bilmeli, çünkü kurumlarından biri bilgi sızdırıp bana, sadece bana değil temsil ettiğim şeye zarar veriyorsa, nasıl masaya oturup uyuşturucuyla mücadele hakkında konuşacağız?" dedi.

Kaynak: Xinhua

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