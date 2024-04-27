Meksika Devlet Başkanı ABD'nin Üniversitelerdeki Protestolara Müdahalesini Eleştirdi - Son Dakika
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Meksika Devlet Başkanı ABD'nin Üniversitelerdeki Protestolara Müdahalesini Eleştirdi

Meksika Devlet Başkanı ABD\'nin Üniversitelerdeki Protestolara Müdahalesini Eleştirdi

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD polisinin üniversitelerde Filistin yanlısı protesto düzenleyen öğrencilere yaptığı muameleyi 'insan hakları' açısından eleştirdi. Obrador, ABD'nin dünyada insan hakları savunuculuğunu üstlendiğini ancak üniversitelerde gösteri yapan öğrencilere ve gazetecilere 'sert' müdahalede bulunduğunu belirtti. Ayrıca Obrador, ABD'nin parasal konularda ikiyüzlü hareket ettiğini dile getirerek, Meksika'nın mevcut dış politikasını değiştirmeyi arzu ettiklerini vurguladı.

27.04.2024 07:49
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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD polisinin üniversitelerde Filistin yanlısı protesto düzenleyen öğrencilere yaptığı muameleyi "insan hakları" açısından eleştirdi.

Ulusal Saraydaki günlük basın toplantısında konuşan Obrador, ABD'nin dünyada insan hakları savunuculuğunu üstlendiğini ancak üniversitelerde gösteri yapan öğrencilere ve gazetecilere "sert" müdahalede bulunduğunu belirtti.

Obrador, ABD'deki üniversitelerde devam eden protestolara değinerek, "Dünyadaki insan hakları konusunda yargıçlık yapıyorsunuz o zaman daha cesur olmanız gerekiyor. Üniversitelerde protesto düzenleyen öğrencilerin başlarına ne geldiğini gördünüz mü? Onlara nasıl davranıldığını gördünüz mü? Aynı şekilde gazeteciler...Çok vahim bir durum." ifadesini kullandı.

ABD'nin parasal konularda ikiyüzlü hareket ettiğini dile getiren Obrador, " Washington, bölgede giderek artan göç kriziyle mücadele etmek yerine İsrail ya da Ukrayna'ya milyar dolarlar tahsis ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Obrador, Meksika'nın mevcut dış politikasını değiştirmeyi arzu ettiklerini vurgulayarak, ABD'nin ülkesinin egemenliğine saygı duymasını istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Meksika Devlet Başkanı ABD'nin Üniversitelerdeki Protestolara Müdahalesini Eleştirdi - Son Dakika

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