Meksika Devlet Başkanı ABD'yi İnsan Hakları Raporuyla Suçladı - Son Dakika
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Meksika Devlet Başkanı ABD'yi İnsan Hakları Raporuyla Suçladı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'yi dünya genelinde insan haklarının durumuna ilişkin raporu aracılığıyla diğer ülkelerin egemenliğini ayaklar altına almakla suçladı. Lopez Obrador, ABD'nin Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin iç işlerine karışma politikasını eleştirerek, ABD başkanlarının kendilerini 'dünyanın hakimi' olarak gördüğünü belirtti. Devlet başkanı, ABD'nin Meksika'da insan hakları ihlallerinin olduğunu iddia eden raporu yayımlamasından bir gün sonra bu açıklamayı yaptı.

24.04.2024 14:05
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MEKSİKO, 24 Nisan (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'yi dünya genelinde insan haklarının durumuna ilişkin raporu aracılığıyla diğer ülkelerin egemenliğini ayaklar altına almakla suçladı.

Lopez Obrador, Salı günü Meksiko'daki Ulusal Saray'da düzenlediği olağan basın toplantısında, "Biz iyi hal belgesi vermiyoruz çünkü bu bizim sorumluluğumuzda değil" dedi.

ABD'nin 19. yüzyılda kendi çıkarlarını korumak için Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin iç işlerine karışma politikasına atıfta bulunan devlet başkanı, "Ancak onlar 200 yıl önceki Monroe Doktrini'nden bu yana bu iptilayı sürdürüyor" diye konuştu.

Lopez Obrador'a göre ABD başkanları kendilerini "dünyanın hakimi" olarak görüyor.

Devlet başkanı söz konusu açıklamayı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Meksika'da insan hakları ihlallerinin hüküm sürdüğünü iddia eden raporu yayımlamasından bir gün sonra yaptı.

Lopez Obrador, Aralık 2018'de iktidara geldiğinden bu yana, yönetiminin ABD'nin iç işlerine saygılı olduğunu ve aynısını ABD'den de beklediğini dile getirdi.

Devlet başkanı, "Bize karşı saygılı olmalılar" dedi.

ABD raporu dünyada yaklaşık 200 ülkeyi bireysel, siyasi, medeni haklar ve çalışma hakları açısından mercek altına alıyor.

Kaynak: Xinhua

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