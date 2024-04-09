Meksika Devlet Başkanı, Ekvador Büyükelçiliği Baskınına Tepki Gösterdi

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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Ekvador polisinin Meksika'nın Kito Büyükelçiliğine yaptığı baskına ilişkin, "Bu kararı alanların son derece düşüncesiz olduğu kanaatindeyim. Bu kararı verenler, kötü içgüdülere sahip." ifadesini kullandı.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Obrador, 6 Nisan'daki büyükelçilik baskınına ilişkin açıklamada bulundu.

Obrador, "Bu hem ülkemizin egemenliğinin hem de uluslararası kanunların açık bir ihlalidir. Otoriter bir eylemdir. Bunu (Eski diktatör Şili Devlet Başkanı Augusto) Pinochet bile yapmaya cesaret edemedi." dedi.

Meksika Büyükelçiliğinin basılması kararının "berbat bir tavsiye" olduğunu belirten Obrador, "Bu kararı alanların son derece düşüncesiz olduğu kanaatindeyim. Bu kararı verenler, kötü içgüdülere sahip. Bunlar, asil ve kardeş Ekvador halkını sevmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Obrador, Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın, büyükelçiliğin basılması emrini vererek ülkesini ve halkını dünya çapında zor durumda bıraktığını söyledi.

Ekvador hükümetini sert sözlerle eleştiren Obrador, "Hükümetler, kapasiteleri yetersiz ve halk desteğine sahip olmadıkları zaman işte böyle pembe diziler yapmaya yelteniyorlar ve siyaset sanki onlara başka bir şeymiş gibi geliyor." diye konuştu.

Ne olmuştu?

Ekvador polisi, eski Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glas'ı gözaltına almak için Aralık 2022'den bu yana kaldığı Meksika'nın Kito Büyükelçiliğine baskın yapmıştı.

Büyükelçiliğin Siyasi İşler Sorumlusu Roberto Canseco, gazetecilere açıklamasında, Ekvador polisinin içeriye zorla girdiğini ve personele saldırdığını belirtmişti.

Meksika Devlet Başkanı Obrador, yasal yollara başvurulması için Dışişleri Bakanına talimat verdiğini kaydederek, "Bu, uluslararası hukukun ve Meksika'nın egemenliğinin açık bir ihlalidir. Ekvador hükümetiyle diplomatik ilişkilerin derhal askıya alınması için talimatımı verdim." ifadelerini kullanmıştı.