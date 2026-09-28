Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Zocalo'da dış müdahaleye karşı olduğunu yineledi - Son Dakika
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Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Zocalo'da dış müdahaleye karşı olduğunu yineledi

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Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Zocalo\'da dış müdahaleye karşı olduğunu yineledi
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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülke turunun son mitinginde Meksiko'nun Zocalo Meydanı'nda dış müdahaleye karşı olduğunu yineledi. Ulusal egemenliğin yalnızca Meksika halkına ait olduğunu söyleyen Sheinbaum, bunu 'Dördüncü Dönüşüm' projesiyle ilişkilendirdi.

MEKSİKO, 28 Eylül (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülke genelinde yürüttüğü halkla buluşma turunun son mitinginde ülkenin içişlerine dış müdahaleye karşı çıktığını yineledi.

Sheinbaum pazar günü ülkenin başkenti Meksiko'nun Zocalo Meydanı'nda düzenlenen mitingde binlerce destekçisine hitap ederek, "Hiçbir dış güç, hiçbir ekonomik veya siyasi elit, vatanımızın bugününü ve geleceğini dayatma hakkına sahip değildir. Bu hak yalnızca Meksika halkına aittir" dedi.

Sheinbaum, ulusal egemenliğin savunulmasını, selefi Andres Manuel Lopez Obrador'un başlattığı sosyal refah, eşitlik ve ulusal egemenlik vurgusuyla Meksika'nın kalkınma modelini yeniden şekillendirmeyi amaçlayan "Dördüncü Dönüşüm" adlı siyasi projeyle ilişkilendirdi.

Ülkenin mevcut dönüşümünün bağımsızlık ve toplumsal değişim mücadelelerinin tarihsel yolunu izlediğini belirten Sheinbaum, Meksikalıların siyasi ve toplumsal reformlar gerçekleştirmek ve ulusal egemenliği savunmak için mücadele ettiği Meksika Bağımsızlık Hareketi, 19. yüzyıl Reform dönemi ve Meksika Devrimi gibi önemli dönemlere de atıfta bulundu.

Kaynak: Xinhua
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