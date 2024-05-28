Meksika, İsrail'in Filistinli kampa düzenlediği saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Meksika, İsrail'in Filistinli kampa düzenlediği saldırıyı kınadı

Meksika, İsrail\'in Filistinli kampa düzenlediği saldırıyı kınadı

Meksika Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Refah kentindeki Filistinli mültecilerin kampına düzenlediği saldırıyı kınadığını açıkladı. Açıklamada, uluslararası insani hukuk normlarına uyulması ve acil ateşkesin sağlanması için çağrıda bulunuldu. Ayrıca, İsrail'e Uluslararası Adalet Divanı kararı hatırlatılarak, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için daha fazla çaba göstermesi istendi. İsrail'in saldırısında en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

28.05.2024 10:39
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Meksika, İsrail ordusunun Refah kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıyı kınadığını bildirdi.

Meksika Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, İsrail'in Refah'taki kampa saldırısında onlarca sivilin yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

İsrail'in saldırısının kınandığı açıklamada, "Meksika, uluslararası insani hukuk normlarına uyulmasının önemini hatırlatmakta ve acil ateşkesin sağlanması için bir kez daha çağrıda bulunmaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) 24 Mayıs 2024 tarihli kararının İsrail'e hatırlatılarak, bu ülkenin Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için daha fazla çaba göstermesi çağrısı yapıldı.

Ne olmuştu?

BM'nin yargı organı UAD, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 26 Mayıs'ta saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." demişti.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Meksika, İsrail'in Filistinli kampa düzenlediği saldırıyı kınadı - Son Dakika

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