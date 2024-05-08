Meksika, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını kınadı - Son Dakika
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Meksika, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını kınadı

Meksika, İsrail\'in Refah\'a yönelik saldırılarını kınadı

Meksika Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Refah'a düzenlediği saldırıları kınayarak Gazze'de derhal ateşkes çağrısında bulundu. Açıklamada, sivil halka yönelik saldırıların uluslararası insancıl hukuk normlarını ihlal ettiği ve insani yardımların engelsiz bir şekilde Gazze'ye ulaşmasının önemine vurgu yapıldı. Ayrıca, mevcut sorun için tek yapısal çözümün iki devletli bir formül olduğu belirtildi.

08.05.2024 23:27
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Meksika Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Meksika'nın İsrail'in Refah'a düzenlediği saldırıları kınadığı, Gazze'de derhal ateşkes çağrısında bulunduğu bildirildi.

Kentte binlerce kişinin yaşadığına işaret edilen açıklamada, "Meksika hükümeti, İsrail Silahlı Kuvvetlerinin Refah'a askeri saldırısını kınıyor. Böyle bir müdahalenin oradaki sivil nüfus üzerinde feci sonuçlara yol açacağından derin endişe duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sivil halka yönelik saldırılar, uluslararası insancıl hukuk normlarını ciddi şekilde ihlal ediyor. Bu sebeple Meksika, tüm tarafların gözlemlediği acil insani ateşkes çağrısında bulunuyor ve böylece barışçıl ve güvenilir bir sürecin temellerinin atılmasını temenni ediyor."

İnsani yardımların hiçbir engel olmaksızın Gazze'nin tamamına ulaşmasının öneminin vurgulandığı açıklamada, mevcut sorun için tek yapısal çözümün iki devletli bir formül olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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