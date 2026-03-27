Meksika, Küba'ya giden insani yardım teknelerini arıyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Meksika, Küba'ya giden insani yardım teknelerini arıyor

27.03.2026 07:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika, kaybolan iki sivil tekne için Karayipler'de arama kurtarma çalışması başlattı.

Meksika, Küba'ya insani yardım taşıyan iki sivil teknenin kaybolduğunu açıklayarak, Karayipler'de arama kurtarma çalışması başlatıldığını duyurdu.

Meksika Deniz Kuvvetleri Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Isla Mujeres adasından yola çıkan ve 24-25 Mart tarihlerinde Küba'ya ulaşması beklenen insani yardım teknelerinden haber alınamadığı bildirildi.

Teknelerde farklı ülkelerden 9 kişinin bulunduğu belirtilen açıklamada, Meksika donanmasının söz konusu tekneleri bulmak için arama kurtarma çalışması başlattığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teknelerle şu ana kadar herhangi bir iletişim kurulamadı. Meksika devleti, denizlerde insan hayatını kurtarma sorumluluğu kapsamında ilgili protokolleri derhal devreye aldı. Söz konusu tekneler, Küba'daki ekonomik kötüleşme ve ABD'nin uyguladığı petrol ambargosu karşısında adaya insani yardım ulaştırmak amacıyla organize edilmişti. Teknelerde 2 kadın, 6 erkek ve 3 yaşında bir kız çocuğunun bulunuyordu."

Açıklamada, Isla Mujeres ile Havana arasındaki tahmini rota kapsamında, planlanan seyir güzergahı, olası rota değişiklik noktaları, bölgedeki meteorolojik koşullar ve baskın deniz akıntılarının dikkate alındığı vurgulanarak, ayrıca Karayipler ve Meksika Körfezi'nde faaliyet gösteren ticari gemiler, balıkçı tekneleri ve tur teknelerine çağrıda bulunularak kayıp teknelerin bulunmasına destek verilmesi istendi.

Kaynak: AA

Karayipler, Denizcilik, Ekonomi, Güncel, Küba, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 08:51:43. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.