Melbourne'da Kiralık Elektrikli Skuterler Yasaklandı - Son Dakika
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Melbourne'da Kiralık Elektrikli Skuterler Yasaklandı

Avustralya'nın Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'da güvenlik endişesiyle kiralık elektrikli skuterler yasaklandı. Melbourne Belediye Meclisi, skuterlerin güvenlik tehlikesi oluşturduğu gerekçesiyle toplatılmasını kabul etti. Lime ve Neuron şirketlerinin 30 gün içerisinde skuterlerini toplaması gerekiyor.

14.08.2024 12:16
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Avustralya'nın Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'da güvenlik endişesiyle kiralık elektrikli skuterler yasaklandı.

ABC News'ün haberine göre, Melbourne'da belediye meclisinde, güvenlik tehlikesi oluşturduğu gerekçesiyle kiralık elektrikli skuterlerin yasaklanması için oylama yapıldı.

Meclis üyeleri, 4'e karşı 6 evet oyuyla kiralık elektrikli skuterlerin toplatılmasını kabul etti.

Buna göre, kentte elektrikli skuter kiralama hizmeti veren ve sözleşmelerinin bitmesine 6 ay kalan Lime ile Neuron şirketlerinin, 30 gün içerisinde skuterlerini toplaması gerekiyor.

Melbourne Belediye Başkanı Nicholas Reece, yaptığı açıklamada, skuter kullananların "kötü davranışlarından bıktığını" belirtti.

Reece, çok fazla insanın skuterini kaldırımda kullandığını, düzgün park etmediğini ve diğer insanların bu araçlara takılıp düştüğünü kaydetti.

Victoria Eyalet Başbakanı Jacinta Allan ise skuterlerin toplu taşımada bir seçenek olmasının faydalı olduğunu belirterek Melbourne Belediyesinin bu kararı alırken "aceleci" davrandığını ifade etti.

Allan, belediyeden yasak kararını tekrar gözden geçirmesini istedi.

Öte yandan Lime şirketi de skuterlerin yasaklanmasının bölge sakinleri için "güvenliği artırmayacağını" ifade etti.

Victoria eyaleti polisi verilerine göre, 1 Aralık 2021-31 Temmuz 2024'te eyalet genelinde 860 elektrikli skuter kazası oldu. Bu kazalarda toplam 7 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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