Avustralya'nın Melbourne kentinde, Filistin'e destek amacıyla bir araya gelen göstericilerden 12 kişi, yolları kapatarak gündelik işlerin aksamasına sebep oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı.
9 News sitesinin haberine göre, "A15 Action" adlı uluslararası topluluk üyeleri, birçok ülkede Filistin'e destek gösterisi düzenledi.
Polis, Melbourne'de gösteri yapan grup üyesi 12 kişinin, yolları kapatıp gündelik işlerin aksamasına sebep oldukları gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.
Öte yandan topluluk, Avustralya hükümetinin, çağrılarını yanıtsız bıraktığını savunarak, yönetimin halkın taleplerine kulak vermesini istedi.
The Australian Financial Review'ın (AFR) haberine göre Avustralya Ticaret ve Sanayi Odası, ülkedeki gündelik işlerin gösteriler nedeniyle aksamasına tepki gösterdi.
Ticaret ve Sanayi Odası, "Avustralyalıların işlerine devam etme hakkı, protesto hakkı kadar önemlidir." açıklamasını yaptı.
Son Dakika › Güncel › Melbourne'de Filistin'e Destek Gösterisinde 12 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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