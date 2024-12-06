Melek İpek'in cezası hukuken kesinleşti - Son Dakika
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Melek İpek'in cezası hukuken kesinleşti

Melek İpek\'in cezası hukuken kesinleşti

Melek İpek'in avukatı, mahkemenin 'ceza verilmesine yer olmadığına' kararını onayladığını ve bu kararın emsal teşkil edeceğini açıkladı. İpek'in 107 gün süren tutukluluğu için dava açılmayacak.

06.12.2024 14:25  Güncelleme: 14:29
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Melek İpek'in avukatı Ahmet Onaran, müvekkilinin tüm yargılama sürecinin kamuoyu tarafından dikkatle takip edildiğini söyledi. Onaran, "107 gün sonra yargılama nihayet buldu ve Melek İpek açısından yerel mahkeme 'ceza verilmesine yer olmadığına' karar verdi. Sonrasında taraflar, bu kararı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne temyiz etti. Biz de bu temyize cevap verdik. Melek İpek'e ceza verilmemesine yönelik kararın doğru bir karar olduğu Antalya Bölge Adliyesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından onandı" dedi.

'KARAR EMSAL TEŞKİL EDECEK'

Onaran, kararın sonrasında Yargıtay'a taşındığını belirterek, "Hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair kararlar, istinaf denetiminden geçtikten sonra temyize tabi kararlar değildir. Yargıtay, Melek İpek hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair, 'istinaf denetiminden geçtikten sonra temyize tabi karar değildir' kararı verdi. Bu kararla Melek İpek'e ceza verilmesine yer olmadığına dair karar, hukuk önünde kesinleşmiştir. Bu karar, bundan sonraki yargılamalarda emsal teşkil edecek. Türk Ceza Kanunu tarihinde yerini almış çok kıymetli bir karardır" diye konuştu.

TUTUKLU KALINAN 107 GÜN İÇİN DAVA AÇILMAYACAK

Onaran, "Mahkemeler ve hukuk, milletin vicdanıdır. O süreci ülke olarak hep birlikte takip ettik, hepimize 'oh' dedirten bir karardır. Bu kararın yüksek mahkemeler tarafından da tescil edilmiş olması, hukuka inancımızı nispeten arttırmıştır. Bölge Adliye Mahkemeleri'nin çok kıymetli olduğu anlaşılmıştır. Sürecin başında ne olursa olsun devlete ve devletin hukuk sistemine güvendiğimizi ifade ettik. Müvekkilim Melek İpek ile yaptığımız görüşmeler sonucunda ise tutuklu kaldığı 107 gün için ne avukatı olarak ben ne de müvekkil olarak dava açmayacağız" dedi.

Haber: Semih ERSÖZLER-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA

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