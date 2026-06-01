Melenchon'dan Lübnan İçin Uluslararası Koalisyon Çağrısı

Fransa'da solcu muhalefet lideri Jean-Luc Melenchon, Lübnan'a işgali genişleten İsrail'e karşı hükümetten Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde bir uluslararası koalisyon kurulmasına öncü olmasını istedi.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin önde gelen ismi ve 2027'de yapılacak seçimlerde partisinin cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetin Lübnan politikasını eleştirdi.

Melenchon, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bölge liderleri ile yaptığı görüşmelere ilişkin paylaşımını alıntılayarak, "Sayın Cumhurbaşkanı, Lübnan'a verdiğiniz ahlaki desteği takdir ediyorum. Sizi bu desteği, (Binyamin) Netanyahu ordusunun bu dost ülkenin sınırlarından derhal çekilmesini sağlamak için işgale karşı bir uluslararası cephe kurulmasıyla güçlendirmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

İşgale karşı kurulacak uluslararası bir koalisyonun BM'de de çoğunluğun desteğini alabileceğini ve Lübnan'daki ateşkesin uygulanmasını denetleyebileceğini belirten Melenchon, İran'ın da saldırılara son vermesi gerektiğini kaydetti.

Netanyahu'ya karşı Fransız uçak gemisinin Akdeniz'e gönderilebileceği iması

Melenchon, dün yaptığı paylaşımda da İsrail'in Lübnan'ı işgaline tepki göstererek, Fransız hükümetini soykırımcılara karşı harekete geçmeye çağırdı.

ABD/İsrail ile İran Savaşı sonrası bölgeye gönderilen ve şu an Hürmüz Boğazı açıklarında konuşlu Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle'ün İsrail'e karşı caydırıcı olabileceğini işaret eden Melenchon, "Netanyahu'ya seçimlerimize müdahale etmesinin ve dost ülkelerimizi işgal etmesinin Fransızlar tarafından bir tehdit olarak algılandığını hatırlatmak için (Charles de Gaulle) uçak gemisi Hürmüz'den ziyade Akdeniz'de daha faydalı bir sembol olurdu." ifadelerini kullandı.

Melenchon, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) İsrail'i kınaması ve İsrail ordusunun Lübnan'da işgal ettiği yerlerden geri çekilmesini sağlaması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 412 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.