Melenchon: Netanyahu'nun Rejimi Suç Örgütü

Fransız siyasetçi Jean-Luc Melenchon, " (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun rejimi bir suç örgütü ve yalnızca bundan ibaret." ifadesini kullandı.

Boyun Eğmeyen Fransa Partisinin (LFI) kurucusu Melenchon, Gazze'de açlıkla mücadele eden Gazzelilere ilişkin X hesabından açıklama yaptı.

Melenchon, Gazze'de Filistinlilerin sadistçe öldürüldüklerine dikkati çekerek, İsrailli askerlerin, Gazzeli çocukları ve aç olan Filistinlileri öldürmesini "acı verici" ve "tiksinç" bulduğunu belirtti.

Bölgede basın mensuplarının planlı biçimde katledilmesinden "direnişçilerin ve muhaliflerin" zalimce tutuklanmasına tüm işaretlerin tek bir şeyi gösterdiğine işaret eden Melenchon, "Netanyahu'nun rejimi bir suç örgütü ve yalnızca bundan ibaret." ifadesini kullandı.

Melenchon, bu eylemlere katılan, destekleyen, inkar eden ve bakanların, yaşananlara doğrudan ortaklık ettiğini belirterek, Lahey Grubu'nun 15-16 Temmuz'da Kolombiya'da düzenlediği toplantının sonucunda kaleme alınan ortak bildirinin uygulanmasını istedi.

?İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 106 Filistinli hayatını kaybetti, 142 bin 511 kişi yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise 8 bin 268 kişi yaşamını yitirdi, 30 bin 470 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1026'ya, yaralıların sayısı 6 bin 563'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.