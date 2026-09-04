Melih Gökçek ifade verdi, ifadenin gizliliği olduğunu söyledi

'İFADENİN GİZLİLİĞİ VAR'

Melih Gökçek, savcılıkta yaklaşık 2 saat ifade verdikten sonra çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı. Gökçek, "Şimdi burada hepiniz 'Ne dediniz?', 'Ne söylediniz?', 'Ne sordular?' gibi sualler soracaksınız. Peşinen şunu söyleyeyim; ben burada savcılığa ifade verdim. Bu ifadenin biliyorsunuz gizliliği var. Dolayısıyla 'Şunu söyledim, bunu söyledim' tarzında bir şeyi benden beklemeyin. İnşallah Allah nasip ederse bu savcılığın yaptığı araştırma, soruşturma bittikten sonra neticeyi alacağız. Ondan sonra merak etmeyin, televizyonlarda bol bol konuşacağız. Melih Gökçek'i biliyorsunuz, öyle konuşmayan adam değildir. Çekinen adam da değildir. Hatta hepiniz bilirsiniz ki ben ısrarla rakiplerimi ekrana davet edip de getiremem. İsim vermiyorum ama kim olduğunu anlıyorsunuz; yeni bir şey olmasın diye, tartışma ortamı olmasın diye" diye konuştu.

'MUHALEFET BENİ DİDİK DİDİK ETTİ'

Geçmişte hakkında yürütülen soruşturma ve incelemelere değinen Gökçek, "Ben hayatımda ilk defa ifade vermiyorum, ilk defa savcılığa gelmiyorum, ilk defa soruşturma geçirmiyorum. 3 bölüm halinde anlatacağım bunu. Birinci ben belediye başkanlığına ilk olarak 94'te seçildim. 94'ten itibaren yaklaşık 9 yıl muhalefette belediye başkanlığı yaptım, muhalefette. Muhalefet beni didik didik etti. Tam 500 tane soruşturma ve inceleme geçirdim. ve bunların hepsine ifade verdim. Düşünebiliyor musunuz; SHP iktidarı, düşünebiliyor musunuz; DSP iktidarı, düşünebiliyor musunuz; ANAP iktidarı. Benden her şeyi sordu, sormadığı şey kalmadı. Hani meşhur bir laf vardır; 'Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın, üçüncüsünde yakalanırsın' ama ben 500 sefer sıçradım ve hepsinden istisnasız takipsizlik aldım. Beni yakalayamadılar. Ha, gözaltına bile aldılar mı? Aldılar, 98'de hatırlarsınız" dedi.

'AK PARTİ VE REFAH DÖNEMİNDE 100 SORUŞTURMA'

Refah Partisi ve AK Parti iktidarları döneminde de hakkında soruşturma ve incelemeler yürütüldüğünü söyleyen Gökçek, "İkinci dönem hangi dönem? Refah Partisi iktidarı dönemi, AK Parti iktidarı dönemi. 'Melih Gökçek; sen bu iktidar döneminde soruşturma geçirmedin mi, inceleme geçirmedin mi?' Minimum 100 tane soruşturma ve inceleme de AK Parti iktidarında ve Refah Partisi iktidarında geçirdim. ve verdiğim ifadeler savcılıklarda ve İçişleri Bakanlığı'nda hepsi durur. Bu ikinci dönem. Allah'a hamdolsun, o dönemde de bir şey çıkmadı" ifadelerini kullandı

'25 İNCELEME VE SORUŞTURMA GEÇİRDİM'

Gökçek, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Peki üçüncü dönem ne? Üçüncü dönem Mansur Yavaş dönemi. İnsafsızca diyorlar ki 'Melih Gökçek hakkında 100 tane soruşturma açıldı.' Bazen 96'ya, 94'e düşüyorlar falan. Öyle bir soruşturma benim hakkımda açılmadı, bu yalan. Ben toplam 25 tane inceleme ve soruşturma geçirdim. Bunun 21 tanesi bitti, 4 tanesinin neticesi bana gelmedi. Ama 21 tanesi bitti. Biten soruşturmaların bir kısmı İçişleri Bakanlığı'nda, bir kısmı da savcılıklarda oldu. ve bu soruşturmalar yapılırken bilirkişi raporları alındı, hepsinde benim ifadem alındı. Mansur Yavaş 'Efendim ifade vermeye bile gitmedi' diyerek yalan söylüyor. Ben kaç defa Mansur'u ekrana davet ettim, geldiğini gördünüz mü? En az 100 kere. Gelmedi. Niye? Haklıysan niye gelmiyorsun, gel tartışalım. En büyük hakem kimdir biliyor musunuz? Vatandaş. Sizin bizi ekrana çıkarttığınız zaman, bizi dinledikleri zaman onlar. Ekrana çıkmaktan kim korkar? Haklı olmayan insan korkar. Mansur Yavaş döneminde 21 tane soruşturmam bitti savcılıklarda ve İçişleri Bakanlığında. Biten bu soruşturmaların hepsine istisnasız Mansur Yavaş itiraz ettirdi. Nereye? Danıştay'a. İçişlerinden gelenler Danıştaya gider biliyorsunuz. Savcılıklardan gelen kararlar için de bir üst mahkemeye itiraz ettiler. O 21 tane üst mahkeme ve Danıştay'da da benim lehime onaylandı."

'21 DEFA İFADE VERDİM'

Gökçek, "Mansur Yavaş ekranlarda en az 3-4 kez söyledi; 'Ben 109 tane soruşturma geçirdim, 101 tanesinden takipsizlik aldım. Hatta beni çağırmadılar bile' dedi. 109 tane soruşturma geçiriyorsun, 101 tanesinden takipsizlik alıyorsun ve senin için bu adalet oluyor. Güzel, tebrik ediyorum. Ama benim için ne diyor? 'Melih Gökçek yargılanmadı.' Doğru değil. 21 defa ben de aynen kendisinin metoduyla savcılığa ve içişlerine ifade verdim. Ama benim buralardan takipsizlik almam yasal olmuyor. Bu nasıl iş? Kendisi alınca oluyor, ben alınca olmuyor. Böyle bir şey olabilir mi" açıklamasında bulundu.

'ADALETTEN ENDİŞEM YOK'

Soruşturmanın sonucunu beklediğini ve adalete güvendiğini belirten Gökçek, "Benim ifade vermediğim konu yoktur, hepsine verdim. Şimdi Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde buranın kararı çıkacak, ben de merakla bekliyorum. Adaletten Allah'ın izniyle şahsım adına herhangi bir endişem yok. Niye endişem yok? Ben doğruları söyleyen insanım. Allah nasip eder, karar çıktıktan sonra hepinizin televizyonlarına bol bol çıkacağım, hiç endişeniz olmasın. Melih Gökçek'in hayatta televizyonlarda tartışmaktan çekindiği vaki midir? Hiç duydunuz mu, gördünüz mü? Allah'ın izniyle yine çıkacağım" diye konuştu.

Eda KOÇ-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,