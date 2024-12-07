Melik Muhammed Gazi 881 Yıldır Anılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Melik Muhammed Gazi 881 Yıldır Anılıyor

Melik Muhammed Gazi 881 Yıldır Anılıyor

Kayseri'de Melik Muhammed Gazi, türbesinde gerçekleştirilen etkinlikle anıldı.

07.12.2024 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Danişmentli Hükümdarı Melik Muhammed Gazi, ölümünün 881'inci yılında Kayseri'de anıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cami Kebir'in yanında bulunan Melik Muhammed Gazi'nin türbesindeki etkinliğe Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, ilçe belediye başkanları ve kent protokolü katıldı.

Burada düzenlenen törenin ardından Kadir Has Kültür Merkezi'nde "Melik Muhammed Gazi ve Cami-i Kebir" başlıklı panel düzenlendi.

Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, Melik Muhammed Gazi'nin de türbesinin yer aldığı Camikebir Mahallesi'nde gerçekleştirecekleri hizmetleri ve projeleri anlattı.

Vali Çiçek de Melik Muhammed Gazi'nin Kayseri'yi Türk yurdu yapan kahramanlardan olduğunu aktardı.

Prof. Dr. Atabey Kılıç'ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Melik Muhammed Gazi'nin tarihi ve manevi yönü ele alındı.

Doç. Dr. Sefer Solmaz ve araştırmacı yazar Halit Erkiletlioğlu'nun sunum yaptığı panelde, Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu sahne aldı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlik, kayseri, Kültür, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Melik Muhammed Gazi 881 Yıldır Anılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan para kulesi yapan Özel’e sert yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan para kulesi yapan Özel'e sert yanıt
15:05 14 katlı binadaki patlamada ’’intihar’’ iddiası 14 katlı binadaki patlamada ''intihar'' iddiası
14:49 Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül’e büyük ayıp Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp
14:00 Suriye ve Rusya, Humus’taki muhalifleri bombaladı Suriye ve Rusya, Humus'taki muhalifleri bombaladı
13:46 Suriye’de muhalifler bir kenti daha ele geçirdi, Şam’a 10 kilometre kaldı Suriye'de muhalifler bir kenti daha ele geçirdi, Şam'a 10 kilometre kaldı
20:20 ABD’nin ’yıkım filosu’ Suriye ve Irak’ta ortaya çıktı ABD'nin 'yıkım filosu' Suriye ve Irak'ta ortaya çıktı
20:02 THY’den sefer iptalleri açıklaması THY'den sefer iptalleri açıklaması
19:59 Kritik toplantının ardından Suriye’den açıklama: Türkiye’den talep edeceğiz Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'den talep edeceğiz
19:48 Sıkıyönetim kararı ile sarsılan Güney Kore’de sular durulmuyor Sıkıyönetim kararı ile sarsılan Güney Kore'de sular durulmuyor
19:46 Eşine kızıp çocuğunun da içerisinde bulunduğu evi ateşe vermiş Eşine kızıp çocuğunun da içerisinde bulunduğu evi ateşe vermiş
19:17 Muhalifler Şam’a doğru adım adım ilerliyor Esad’a 24 saat süre tanıdılar Muhalifler Şam'a doğru adım adım ilerliyor! Esad'a 24 saat süre tanıdılar
19:11 Erdoğan’ı Protesto Eden 9 Filistin Aktivisti Tahliye Edildi Erdoğan'ı Protesto Eden 9 Filistin Aktivisti Tahliye Edildi
18:57 Türkiye’de Güney Kıbrıs açıklaması: Bölgemizde istikrarsızlığa neden olur Türkiye'de Güney Kıbrıs açıklaması: Bölgemizde istikrarsızlığa neden olur
18:57 ’’Tesis yönetim sektörünün lisanslaşmasını istiyoruz’’ ''Tesis yönetim sektörünün lisanslaşmasını istiyoruz''
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 16:32:20. #1.11#
SON DAKİKA: Melik Muhammed Gazi 881 Yıldır Anılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.