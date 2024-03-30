Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu Erciyes'e 50 bungalov evi de kapsayan kamp merkezi kuracaklarını bildirdi.
Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, 4 ve 6 kişilik 50 bungalov evin de yer alacağı 365 gün kullanılacak kamp merkezinin Kayseri'ye hem değer katacağını hem de turist çekeceğini kaydetti.
Merkezin Erciyes'e yakın noktada yapılacağını vurgulayan Palancıoğlu, " Türkiye'de ses getirecek ve turizmi teşvik edecek güzel bir proje olacak diye düşünüyorum. Ana merkez binasında toplantı salonları, eğitim salonları, restoranlar ve kreş yer alacak. Burada Kayseri içinden veya şehir dışından gelerek toplu organizasyon yapmak isteyenler kamp yapacak, aileleriyle zaman geçirecek veya bir eğitim kurumu eğitim kampı olarak kullanacak. Erciyes'e kayak yapmaya gelen turistler de burada kamp yapabilecek. Bu kamp merkezimizde Türkiye'de ilk defa bir belediye tarafından uygulanacak finans yönetimini kullanacağız." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Melikgazi Belediyesi, Erciyes'e Kamp Merkezi Kuracak - Son Dakika
Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Mehmet K. idaresindeki tır, Sinan Camcı'nın kullandığı bisiklete çarptı. Kazada hayatını kaybeden Camcı'nın cenazesi Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Tır sürücüsü gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde düzenlenen 'SİBERGÖZ-30' operasyonlarında 40 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonlar, Nitelikli Dolandırıcılık, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet suçlarına yönelik gerçekleştirildi. Bakan Yerlikaya, yasa dışı bahis oynatan ve nitelikli dolandırıcılık yapan kişilere göz açtırmayacaklarını belirtti.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yapılan aramada bir milyon 100 bin dal bandrolsüz makaron ve 2 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi öğrencileriyle iftar sofrasında bir araya geldi. Akar ve Büyükkılıç, öğrencilerle sohbet ederek, desteklerini belirtti. Büyükkılıç, gençlere başarılar diledi ve öğrenciler de kendisine teşekkür etti.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, ZBEÜ Fen Fakültesi Biyoloji Öğrenci Topluluğu'nu makamında kabul etti. Öğrencilerle yapılan buluşmada, Rektör Özölçer öğrencilerin taleplerini dinledi ve desteklerinden dolayı teşekkür edildi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde sandığa gitmenin katılımcı demokrasinin bir gereği olduğunu ve geleceğe sahip çıkmak olduğunu belirtti.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, hafta sonu yapılacak yerel seçimler öncesinde komşularına çağrıda bulundu. Akpolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, birlikte güçlü bir Beşiktaş ve İstanbul için sandıkta birleşmelerini istedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet'e sahip çıkmak isteyen gençleri yarın sandık başına çağırdı. Özel, gençlerin özgürlüklerini kısıtlayan iktidara tepkilerini sandıkta göstermelerini istedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?