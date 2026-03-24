Melikgazi Belediyesi'nden Havacılık Lisesine Destek
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Melikgazi Belediyesi'nden Havacılık Lisesine Destek

24.03.2026 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belediye, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Lisesi'ne ekipman ve eğitim desteği sağlamaya devam ediyor.

Melikgazi Belediyesi, Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne her türlü desteği vermeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Mustafa Palancıoğlu liseyi ziyaret etti.

Palancıoğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) uzmanlarından Murat Pehlivanlı tarafından online olarak verilen teknik resim dersine katılarak öğrencilerle vakit geçirdi.

Ziyarette konuşan Palancıoğlu, öğrencilerin eğitim almaları, kendilerini geliştirmeleri için belediye olarak destek vermeye devam ettiklerini belirtti.

Çeşitli ekipmanlarla da gençlerin desteklendiğini ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"TEI'den üç uçak motoru geldi. TUSAŞ'tan hack edilmiş bir helikopter geldi. Bu helikopter ile çocuklarımız, parçalanıp birleştirilmesinden, pervane, fren sistemi, iniş-kalkış takımına kadar birçok tecrübeyi elde edecekler. TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu'na, projemize baştan beri destek veren Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'e ve tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum."

İran'da, Gazze'de, Lübnan'da, farklı İslam coğrafyalarında yaşanan gelişmelere bakıldığında savunma sanayinin ve havacılığın ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını belirten Palancıoğlu, "Havacılık Lisemizden yetişen gençlerimiz, çocuklarımız, Türkiye'nin geleceğine hizmet edecek. Türkiye'nin güvenliğini, savunmasını sağlayacak nice Selçuk Bayraktarlar bu okuldan yetişecek. Aparatlar, parçalar olmak üzere uçakla, helikopterle, SİHA'larla, İHA'larla ilgili her türlü alet ve ekipmanın da buraya gelmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Okulun bilgisayar bilişim odasında 26 üst düzey işlemcili, birçok üniversitede dahi olmayan bilgisayarlar bulunduğunu, aynı zamanda iki farklı tasarım yazılımı alındığını aktaran Palancıoğlu, gençleri desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 15:39:13. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.