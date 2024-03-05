Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ramazan Ayı Öncesi Fahiş Fiyat Denetimlerini Artırdı

Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayının yaklaşması nedeniyle ilçe genelindeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimlerini artırdı.
Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, vatandaşların huzur içinde ramazan ayını geçirebilmeleri için market, fırın ve pastaneler gibi gıda satışı yapan işletmelerin denetlendiğini belirtti.
Denetimlerin hız kesmeden devam ettiğini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:
"Ekiplerimiz, özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceledi. Denetimlerde, ürün fiyatlarının fahiş olup olmadığına, ürünün etiket ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatına bakıldı. Vatandaşların daha rahat ve güvenilir bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için denetimlerimiz aralıklarla devam edecek."
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