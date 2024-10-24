Melikgazi'de 30 Daire Açık İhale ile Satıldı - Son Dakika
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Melikgazi'de 30 Daire Açık İhale ile Satıldı

Melikgazi\'de 30 Daire Açık İhale ile Satıldı

Melikgazi Belediyesi, 30 daireyi açık teklif usulüyle satışa sundu; peşinat ve vade avantajları ile.

24.10.2024 12:51
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Melikgazi Belediyesi, ilçede yer alan 30 daireyi açık teklif usulü ihaleyle sattı.

Melikgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kazım Karabekir, Anbar ve Battalgazi mahallelerinde bulunan 30 dairenin açık teklif usulüyle satışı için Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda ihale düzenlendi.

Vatandaşlar bu sayede yüzde 25 peşinat, 36 ay vade imkanı ve peşin ödemede yüzde 30 indirim avantajlarıyla ev sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vatandaşları kolay ödeme seçenekleriyle faizsiz ev sahibi yaptıklarını bildirdi.

Belediye olarak kentsel dönüşüm kapsamında farklı bölgelerde daireler yaparak hak sahiplerine teslim ettiklerine değinen Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Kalan daireleri de vatandaşlarımızın beğenisine sunarak yeni yatırımların önünü açıyoruz. 2 ay önce bir ihale daha yapmıştık. Daire almak isteyen vatandaşlarımız için 36 ay eşit taksitli, yüzde 25 peşinatlı bir modelle ihaleye çıktık. Daire alan vatandaşlarımıza sağlık, sıhhat, huzur içerisinde oturmalarını temenni ediyorum. İnşallah böyle daireler ürettikçe sizlerin beğenisine sunacağız. 36 ay taksitle kasım ayı sonunda arsa satışına da çıkacağız. Dolayısıyla bahçeli ev yaptırmak isteyen vatandaşlarımız için güzel bir fırsat sunacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Melikgazi'de 30 Daire Açık İhale ile Satıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Melikgazi'de 30 Daire Açık İhale ile Satıldı - Son Dakika
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