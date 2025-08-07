Melikgazi'de 90 Park Yenileniyor

Melikgazi Belediyesi, yaz mevsiminde 90'dan fazla parkın yenileme çalışmasını yapacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, parklarda yenileme çalışmaları devam ederken, Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Bahçelievler Mahalle Muhtarı Rukiye Köse ile yenilemeye başladıkları Beyazşehir Parkı'nı inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, ilçede bulunan parkların sadece dinlenme yeri değil, aynı zamanda sosyal yaşamın da merkezi olduğunu ifade etti.

Havalar ısındığı için parkların yoğun şekilde kullanıldığını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Parkta bulunan vatandaşlarımızla sohbet ettik. Memnuniyet oldukça fazla. İnşallah burasının açılışını 30 Ağustos'ta yapmış olacağız. 30 Ağustos'u bayram havasında burada kutlayacağız. Bu parkımızda oyun gruplarını, kamelyaları, bankları yeniliyoruz. Parkın ağaçlarıyla ilgili gerekli bakım çalışmalarını yapıyoruz. Yeni yürüyüş yolları ve salıncaklı banklar yapıyoruz. Bittikten sonra çok güzel bir hale gelecek. Belediye olarak 90 üzerinde parkı 2025 yılının yaz ayında yenilemiş olacağız."

Muhtar Köse de yapılan hizmetler için Palancıoğlu'na teşekkür etti.