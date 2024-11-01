Melikgazi'de Yeni Kur'an Kursu Açıldı - Son Dakika
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Melikgazi'de Yeni Kur'an Kursu Açıldı

Melikgazi\'de Yeni Kur\'an Kursu Açıldı

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliğiyle Murat Han Kur'an Kursu açılışı yapıldı.

01.11.2024 17:50
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Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile yaptırılan Melikgazi Belediyesi Murat Han Kur'an Kursu açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hisarcık Mahallesi Sanayi Caddesi'nde faaliyete geçen Kur'an kursunun açılışı için program düzenlendi.

Programda konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bir projeyi daha hayata geçirmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Kursun temelinin ağustos ayında atıldığını anımsatan Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak rekor yatırımlar yapıyoruz. Okullar, camiler, aile sağlık merkezleri, Kur'an kursları, kütüphaneler, parklar yapıyoruz. Hayırseverlerimiz de sağ olsunlar bize destek veriyorlar." ifadelerini kullandı.

Hayırsever Muharrem Han da Palancıoğlu'na bu projeyi hayata geçirdiği için teşekkür ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Hayırseverliğin Kayseri'de ciddi bir karşılığının olduğunu belirten AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise Palancıoğlu'nun hayırseverliğe başka bir boyut kazandırdığını vurguladı.

Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz da "Hayatının çeşitli dönemlerinde din eğitimini tam alamamış, yarım almış kardeşlerimiz, vatandaşlarımıza açtığımız, açacak olduğumuz bu Kur'an kurslarında hayatlarında eksik kalan yönlerini tamamlayacağız. Dolayısıyla tamamlayıcı bir eğitime vesile olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış töreni Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Melikgazi'de Yeni Kur'an Kursu Açıldı - Son Dakika

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