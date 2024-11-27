Meloni'den Lübnan'da Ateşkes Vurgusu - Son Dakika
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Meloni'den Lübnan'da Ateşkes Vurgusu

Başbakan Meloni, Lübnan'da ateşkesin önemli bir başlangıç olduğunu belirtti, istikrar için çalışılmalı.

27.11.2024 18:46
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Lübnan'da ateşkes ilan edilmesinin çok önemli ve olumlu bir gelişme olduğunu, bunu bir varış noktası değil, başlangıç olarak görmeleri gerektiğini söyledi.

Merkezi İtalya'da bulunan düşünce kuruluşu Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI) İtalya Dışişleri Bakanlığının katkılarıyla bu yıl 10'uncusunu düzenlediği "MED Akdeniz Diyalog Forumu"nun kapanışı, Başbakan Meloni ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin konuşmalarıyla yapıldı.

Meloni, evleri gibi gördükleri Akdeniz'i, fiziki ve siyasi sınırlarla sınırlanmış bir yer olarak değil, dünyaya açılmak isteyen ve ana küresel bağlantıların merkezi haline gelmek isteyen bir alan olarak düşünmek gerektiğini ifade etti.

Orta Doğu'daki gelişmelere değinen Meloni, "Lübnan'da dün gece ateşkesin ilan edilmesi çok önemli ve olumlu bir gelişme, açıkçası bunu bir varış noktası değil, bir başlangıç ??noktası olarak görmeliyiz. Bu fırsatı değerlendirip inançla çalışmalıyız. İsrail-Lübnan sınırının istikrara kavuşması, hem İsrailli hem de Lübnanlı tüm yerinden edilmiş kişilerin evlerine güvenli şekilde dönmelerine olanak sağlanması yönünde çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

Meloni, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Lübnan Ordusunun güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanmasının esas olduğunu ifade etti.

Sudan'daki krize de değinen Meloni, "Sudan'ın yaşadığı dramatik durumu hepimiz biliyoruz. Yaklaşık 25 milyon yetersiz beslenen insan, ülke içinde yerinden edilmiş 8 milyon kişi, 2,5 milyondan fazla kişi Güney Sudan, Çad ve Mısır'a gitmiş durumda. Çok ciddi insan hakları ihlalleri ve etnik temelli şiddet, zaten son derece istikrarsız olan durumu daha da karmaşık hale getiriyor ve bu durum yalnızca bölgede sonuçlar doğurmuyor. Bunu kendime ve her birimize, belki de yeterince konuşulmayan bir krizi hatırlatmak için söylüyorum." dedi.

Akdeniz'in sıcak konularından olan düzensiz göçle ilgili olarak da Meloni, düzensiz göçü engellemeye yönelik Temmuz 2023'te Roma'da başlattıkları ve bu nedenle "Roma Süreci" olarak anılan konferansın ikincisini, gelecek yıl Tunus'ta düzenlemek için çalıştıklarını belirtti.

Meloni, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerginliğin artması ve askeri gerilimin tırmanması, başta Suriye, Ürdün ve Lübnan olmak üzere bölge genelindeki mülteci krizini de ağırlaştırdı. Bu da İtalya'nın çok fazla para harcadığı başka bir konu. Son aylarda bu acil durumun ele alınması çok önemli çünkü bu, giderek daha da kötüleşen bir kriz. Ben ve hükümetimiz, bu konuyu Avrupa Konseyi gündemine geri getirmeye kararlıyız. Avrupa'nın, mültecilerin ana vatanlarına dönebilmeleri için gerekli koşulları oluşturmak için çalışması gerektiğine inanıyorum. Bu dönüş gönüllü, güvenli, onurlu ve sürdürülebilir olmalı. Bu, mültecilerin kendilerinin de istediği bir şeydir ve bu hedefin uzak bir geleceğe ertelenmesi mümkün değildir."

Başbakan Meloni, İtalya'nın Afrika'ya yönelik kalkınma projelerini içeren ve "Mattei Planı" olarak anılan girişimlerini, farklı mali araçlarla sinerji yaratarak Avrupalı ve uluslararası bir boyuta taşımak istediklerini söyledi.

Tajani'den Lübnan'daki ateşkesin Gazze'de de olması temennisi

Dışişleri Bakanı Tajani de MED Akdeniz Diyalog Forumu'nun son gününde Lübnan'da ateşkes sağlandığına dair haberin geldiğine dikkati çekerek, "İtalya, bugün Akdeniz bölgesinde barışın öncüsü ve bu bölgenin artık göçmenler için bir mezarlık değil, bir büyüme ve gelişme yeri olması için çalışıyor. MED Diyalogları'nın bu 3 gününde barışın bir aracı olduğumuzu doğruladık." ifadesini kullandı.

"Lübnan'da olduğu gibi Gazze'de de ateşkes olmasını diliyoruz." diyen Tajani, Gazze'ye ek insani yardımlar göndereceklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Meloni'den Lübnan'da Ateşkes Vurgusu - Son Dakika

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