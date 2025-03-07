Meloni'den Ukrayna İçin NATO Önerisi

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna'nın NATO üyesi olmadan ittifakın üye ülkeler için öngördüğü güvenlik kapsamı altına alınmasını önerdi.

Meloni, Brüksel'deki olağanüstü AB Liderler Zirvesi'nin çıkışında İtalyan basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'ya Avrupa'dan barış gücü askerleri göndermek yerine daha kalıcı çözümler düşünmeleri gerektiğini ifade eden Meloni, bunu etkili bir çözüm olarak görmediğini söyledi.

Meloni, NATO üye ülkelerinin, Avrupa veya Kuzey Amerika'da bir veya daha fazlasına karşı yapılacak silahlı bir saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağı konusunda mutabık olmasını ve saldırıya uğrayan üye ülkeye yardımcı olunmasını düzenleyen 5. maddeye işaret ederek, "NATO'nun 5. maddesinin genişletilmesi daha kalıcı bir çözüm olabilir. Bu NATO'ya girmekten farklı bir şey ancak NATO ülkelerinin sahip olduğu kapsamın, Ukrayna'ya da genişletilmesi anlamına geliyor. Bu istikrarlı, kalıcı ve etkili bir güvenliğin garantisi olacaktır. Bu nedenle masaya koyduğumuz önerilerden biri bu." diye konuştu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in "yeniden silahlanma" olarak açıkladığı plana değinen Meloni, "Yeniden silahlanma bence uygun bir ifade değil. Savunma konusu, hammaddeler ve birçok başka alanı kapsıyor. Vatandaşlara net mesaj vermiyoruz." yorumunu yaptı.