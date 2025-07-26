Meloni: Filistin Devleti'nin Tanınması Ters Etki Yapabilir - Son Dakika
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Meloni: Filistin Devleti'nin Tanınması Ters Etki Yapabilir

26.07.2025 14:48
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İtalya Başbakanı Meloni, gerçek bir Filistin Devleti yokken tanınmasının sorun çözmeyeceğini belirtti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Filistin Devletini, gerçek bir Filistin Devleti olmadan tanımanın amaçlanan hedef açısından "ters etki yapabileceğine inandığını" söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 24 Temmuz'da ülkesinin, Filistin Devletini tanıyacağını açıklamasının ardından bu konudaki tartışmaların sürdüğü İtalya'da da Başbakan Meloni açıklama yaptı.

Ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden La Repubblica'ya konuşan Meloni, İtalya'nın Filistin Devletini tanıması konusuna ilişkin, "Bence, Filistin Devletinin ortada bir Filistin Devleti yokken tanınması, hedef açısından ters etki yaratabilir." dedi.

Başbakan Meloni, bu konuyu muhataplarına da söylediğini belirterek, "Bunu Parlamento da dahil olmak üzere defalarca söyledim. Aynı şekilde Filistin yönetimine ve Macron'a da söyledim. Var olmayan bir şey sadece kağıt üzerinde tanınırsa sorun çözülmüş gibi görünebilir ama aslında çözülmemiştir." ifadelerini kullandı.

Meloni, "Filistin Devleti fikrinden çok yana biri olarak, bu devletin kurulması süreci başlamadan onun tanınmasından yana değilim." yorumunu yaptı.

Muhalefetten sert eleştiri

Muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi (M5S) lideri Giuseppe Conte, X hesabından yaptığı paylaşımda İtalya Başbakanı'nın açıklamalarını sert şekilde eleştirdi.

Conte, Meloni'nin "nadir de olsa tutarlılık gösterdiğini" belirterek, Başbakan'ın maskesini çıkardığını ve açıkça Filistinlilerin şu anda kendi devletlerinin tanınmasına haklarının olmadığını söylediğini ifade etti.

" Birleşmiş Milletler'deki mırıldanmalarının ardından ve (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun soykırımcı katliamı karşısında süren suç ortağı sessizliği eşliğinde Başbakan, kameraların karşısına geçmeden, basına açıklama yapıyor: 'Filistin Devletinin tanınması şu anda ters etki yapar', 'Zamanı değilmiş'." ifadelerini kullanan Conte, Meloni'nin bu tezini, Filistinlilerin egemen bir toprağının olmamasıyla bağdaştırdığı eleştirisini yöneltti.

Conte, "Bu, iki halk-iki devlet ilkesi yönünde bir çözümün önünü tıkayan İsrail hükümetinin sistematik yok etme ve zorla göç ettirme planını görmezden gelen alçakça bir bahanedir. Bu, uluslararası toplumun sessizliği içinde İsrail ordusunun himayesinde Batı Şeria'da Filistin köylerine karşı yapılan Yahudi yerleşimci saldırılarına göz yumanların korkakça bir gerekçesidir. Bu, savaş suçlusu Netanyahu'ya başka bir boyun eğme eylemi." değerlendirmesinde bulundu.

Meloni hükümetinin, 20 bini çocuk toplam 60 bin ölüden sonra Filistinlilerin haklarına karşı durmaya devam ettiğini vurgulayan Conte, şunları kaydetti:

"Soykırımı meşrulaştırmayı sürdürüyor, bunu da İsrail Bakanı Amihai Ben-Eliyahu'nun şu sözlerinden sadece birkaç saat sonra yapıyor: 'Tüm Gazze Yahudi olacak... Hükümet, Gazze'nin haritadan silinmesi için bastırıyor.' Giorgia, burada artık mesele siyaset değil. Burada hepimizin siyasi görüşü ne olursa olsun, koruması gereken asgari bir insanlık duygusu söz konusu. Burada bu soykırımı durdurmaya katkı sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmamızı emreden en yüce ahlaki sorumlulukla karşı karşıyayız."

Muhalefet partileri, dün de Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin, "İtalya, iki halk ve iki devlet çözümünden yanadır ancak yeni Filistin Devletinin tanınması, onların da İsrail'i tanımasıyla eş zamanlı olmalıdır. Biz, bir tarafın galibiyetini değil barışı istiyoruz." dediği açıklamasına sert tepki göstermişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Giorgia Meloni, Orta Doğu, Politika, Filistin, Güncel, İtalya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meloni: Filistin Devleti'nin Tanınması Ters Etki Yapabilir - Son Dakika

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