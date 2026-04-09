Meloni: Hükümet iş başında kalacak

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, hükümetin görev süresini tamamlayacağını belirtirken Orta Doğu'daki krizde, İsrail'den Lübnan'a yönelik askeri tırmanışı durdurmasını defalarca istediklerini söyledi.

Meloni, 22-23 Mart'ta yargı reformu öngören anayasa değişikliği referandumundan aldığı yenilginin ardından koalisyon hükümetinin geleceği ve Orta Doğu'daki krize ilişkin parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na hitap etti.

Meloni, yargı reformunun referandumda reddedilmesiyle bir fırsatın kaçtığını zira ülkenin buna ihtiyaç duyduğunu ifade ederken hükümetin yoluna devam edeceğinin sinyalini verdi.

Hükümetiyle İtalya'da siyasi istikrarın sağlandığını vurgulayan Meloni, "Haftalardır referandum oylamasının sonuçlarına dair tuhaf senaryolar okuyorum. Hükümetin yakın zamanda istifa edeceğinden, kabine değişikliklerinden, yeni bir başlangıçtan bahsediliyor. İstifa yok, kabine değişikliği yok. Söz verdiğimiz gibi 5 yıl boyunca yöneteceğiz. Kaçmayacağız, geri çekilmeyeceğiz." dedi.

Konuşmasında uluslararası meselelere dair değerlendirmelerde bulunan Meloni, İran krizinde İtalya olarak diğer büyük Avrupa ülkeleriyle benzer bir konumda olduklarını kaydetti.

Meloni, 28 Şubat'ta başlayan çatışmanın dün itibarıyla geçici bir ateşkese varıldığını dile getirerek "Geri dönüşü olmayan noktaya yaklaştık ancak şimdi kararlılıkla takip edilmesi gereken zayıf bir barış umudumuz var. İtalya, Pakistan Başbakanı (Şahbaz) Şerif'i, diğer bölgesel aktörlerin desteğiyle bu zor müzakere sürecinin sorumluluğunu üstlendiği için takdir etmektedir." diye konuştu.

"Ateşkesin herhangi bir şekilde ihlal edilmesini de kararlılıkla kınıyoruz"

Başbakan Meloni, Pakistan'da başlayacak barış görüşmelerinin, anlaşmanın genel noktalarını güçlendirmesini umduklarını kaydetti.

"Ateşkesin herhangi bir şekilde ihlal edilmesini de kararlılıkla kınıyoruz." diyen Meloni, düşmanlıkların kalıcı olarak sona ermesi, Körfez ülkelerine yönelik saldırıların durdurulması, Lübnan'daki askeri operasyonların sona ermesi, İran'ın nükleer programından ve bölgesel komşularına yönelik sürekli tehditlerinden vazgeçmesi ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestliğinin tamamen yeniden sağlanmasını talep ettiklerini belirtti.

Meloni, Hürmüz Boğazı'nın son saatlerde olduğu gibi herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmaması gerektiğini ifade ederek "Bu, anlaşmanın uygulanmasında en kritik noktalardan biri olmaya devam ediyor çünkü İran'ın boğazdan transit geçişlerde ek gümrük vergileri uygulama hakkını elde etmesi, öngörülemeyen ekonomik sonuçlara yol açabilir." ifadelerini kullandı.

"İtalya'nın paylaşmadığı ve katılmadığı bir askeri operasyon söz konusu oldu"

Meloni, İtalya olarak ortaklarıyla açıkça konuştuklarını dile getirerek bunun son örneğinin, mart sonunda ABD'ye ait bazı uçakların, Orta Doğu'ya giderken İtalya'nın güneyindeki Sigonella Üssü'nü kullanmak istemesi ve söz konusu uçuşların iki ülke arasındaki anlaşmaların kapsamının dışında olması sebebiyle izin verilmemesiyle yaşandığını şu sözlerle anlattı:

"İran'daki savaşta da yaptığımız gibi İtalya'nın paylaşmadığı ve katılmadığı bir askeri operasyon söz konusu oldu. Bu durum, Sigonella olayıyla tüm somutluğuyla ortaya çıktı. Burada İtalya, ABD ile ilişkilerimizi düzenleyen anlaşma ve sözleşmelerin hükümlerine titizlikle uymuştur."

Benzer bir durumun İsrail için de geçerli olduğunu aktaran Meloni, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Lübnan meselesinde İsrail ile de bunu yaptık. Lübnan hükümetini, ülkedeki egemenliği konusunda ve Hizbullah'ın terörist milislerini silahsızlandırma yönündeki çabalarını destekledik. Bu nedenle İsrail'den defalarca askeri tırmanışı durdurmasını, İtalya'nın onlarca yıldır katkı sunduğu Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) misyonunda görev yapan personelin güvenliğini garanti altına almasını, ayrıca sayısı artık çok artmış olan yerinden edilmiş insanların evlerine dönmesine izin vermesini talep ettik. Bu, aynı zamanda Avrupa'ya doğru yeni göç akınları riskini önlemek açısından da önemlidir."

Meloni, dün UNIFIL'de görev yapan İtalyan birliği konvoyuna İsrail ordusunca ateş açılması hadisesinin de "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Başbakan'dan enerji diplomasisi

İtalya Başbakanı, 3-4 Nisan'da Avrupa Birliği (AB) ve G7 liderleri arasında bir ilke imza atarak, savaş devam ederken Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'a gittiğini anımsatarak, "Bu ülkeler 28 Şubat'tan bu yana İran tarafından gerçekleştirilen haksız bir saldırıya maruz kaldı. Onlara İtalya'nın dayanışmasını ve yakınlığını ifade etmek istedim ancak aynı zamanda enerji tedarikini özellikle petrolü güvence altına almak için çalıştım. Çünkü bu bölge ülkemizin ulusal enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 15'ini karşılamaktadır." yorumunu yaptı.

Meloni 25 Mart'ta da benzer bir maksatla Cezayir'e gittiğini ve İtalya'ya doğal gaz tedarikinin artırılması konusunda anlaşmak için görüştüğünü, aynı şekilde yakında Azerbaycan'a da gideceğini söyledi.

AB'ye İran savaşı nedeniyle harcama kurallarının askıya alınması önerisi

İran savaşının ekonomileri üzerindeki etkilerine dair adımlar atılması gerektiğini ifade eden Meloni, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer Orta Doğu'daki kriz yeniden şiddetlenirse Avrupa'nın buna vereceği yanıt konusunu ciddi şekilde ele almamız gerekecektir. Bu yanıt, yaklaşım ve araçlar açısından (Kovid-19) salgın sırasında uygulananlara benzer olabilir. Böyle bir durumda, İstikrar ve Büyüme Paktı'nın geçici olarak askıya alınması ihtimalini tartışmak bir tabu olmamalıdır. Ancak bu, tek tek üye devletler için bir istisna değil, genel bir uygulama olmalıdır."

Diğer yandan, ana muhalefetteki Demokratik Partinin (PD) lideri Elly Schlein ise Meloni hükümetinin, referandumdaki yenilgiyle aslında halka karşı zaten kaybettiğini belirtirken bu hükümetin, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "durmaları gerektiğini dahi söyleyemediği" eleştirisinde bulundu.