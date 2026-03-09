Meloni: İtalya Saldırıları Ne Onaylıyor Ne de Kınıyor - Son Dakika
Meloni: İtalya Saldırıları Ne Onaylıyor Ne de Kınıyor

09.03.2026 13:14
İtalya Başbakanı Meloni, İran'a yönelik saldırılar hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını söyledi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını kınamak ya da onaylamak için gerekli bilgilere sahip olmadığını kaydetti.

Meloni, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan ve Tahran yönetiminin misillemeler yaptığı Orta Doğu'daki krize ilişkin dün gece Mediaset kanalına röportaj verdi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları karşısında "sessiz" kaldığına ilişkin eleştirilere yönelik soruyu Meloni, "Tam olarak sessiz bir insan olmadığım için, (saldırıları) ne onaylıyorum ne de kınıyorum. Çünkü kategorik bir tutum almak için gerekli unsurlara nesnel olarak sahip değilim, Avrupa'da da neredeyse hiç kimse bu bilgilere sahip değil. Zaten İspanya Başbakanı dışında kimse bu girişimi kınamadı, aynı şekilde kimse de çatışmaya katılmıyor." diye yanıtladı.

ABD ve İsrail'in, saldırılarının, İran nükleer meselesinde anlaşmaya varılamamasının bir sonucu olduğunu ifade ettiğini aktaran Meloni, İtalya'nın çatışmaya girme ve taraf olma gibi bir niyetinin bulunmadığını da yineledi.

Giorgia Meloni, Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun, 5 Mart'ta "ABD ve İsrail'in, uluslararası hukukun dışında hareket ettiği" şeklindeki görüşlerinin sorulması üzerine, bu görüşe katıldığını belirterek, "Uluslararası hukuk kurallarının nesnel olarak çöktüğü bir durumla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na atıfta bulunan Meloni, şöyle devam etti:

"Bence bu olayla birlikte çökmedi, birçok emsal var, ancak durum kesinlikle büyük bir kaos. Uluslararası hukuk krizi, özellikle Ukrayna'nın işgaliyle birlikte, yapısal bir hal aldı, çünkü uluslararası hukuku kim uygulayacak? Teoride Birleşmiş Milletler (BM), ancak 4 yıl önce komşusunu ilhak etme girişiminde bulunan bir BM Güvenlik Konseyi üyesi gibi bir anormalliğimiz var."

Meloni, Orta Doğu'daki krizin benzin ve gıda ürünlerinde haksız fiyat artışlarına yol açıp açmadığını denetlemek için kullanılan bir izleme mekanizması kurduklarını da söyledi.

Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump, dün Corriere della Sera gazetesine verdiği kısa demeçte, Meloni'nin "her zaman yardım etmeye çalıştığını" vurgulayarak, "Mükemmel bir lider ve benim arkadaşım." ifadesini kullanmıştı.

Başbakan Meloni'nin, 11 Mart Çarşamba günü, parlamentoya Orta Doğu'daki krize dair bilgi vermesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Meloni: İtalya Saldırıları Ne Onaylıyor Ne de Kınıyor
