Meloni'nin Seçim Yasası Oylaması Reddedildi

İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, kendi hazırladığı yeni seçim yasasına ilişkin önemli bir oylamayı parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde 1 oy farkla kaybetti.

Meloni hükümetinin hazırladığı; seçimleri kazanan ittifaka ek sandalye bonusu da içeren yeni seçim yasası reformuna dair görüşmeler Temsilciler Meclisi'nde devam ederken, bugün kritik bir oylama yapıldı.

Görüşmeler devam ederken, Meloni'nin partisi İtalya'nın Kardeşleri (FdI) ve diğer sağ partilerin getirdiği; seçmenlere parti listelerindeki adaylar arasında tercihli oy kullanma imkanı tanımayı öngören teklif, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylandı.

400 sandalyeli Temsilciler Meclisi'ndeki gizli oylamaya katılan milletvekillerinden 187'si "Evet", 188'i "Hayır" oyu kullandı. Bu sonuçla Meloni hükümetinin önerisi reddedildi.

Oylamanın sonuçları, mecliste muhalefet sıralarında büyük sevinç ve coşkuyla karşılandı.

Muhalefetten, Meloni hükümetine "istifa" ve "erken seçim" çağrısı

Muhalefetteki sol partilerin milletvekilleri "seçim, seçim" diyerek, erken seçim çağrısı yaptı.

Ana muhalefet partisi Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Artık eve dönme ve ülkeye İtalyanların sorunlarını çözebilecek bir hükümet verme zamanı geldi. Başarısızlığı kabul edip eve dönmelisiniz." dedi.

5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) lideri Giuseppe Conte de iktidarı oluşturan çoğunluk partilerinin, bu oylamada Meloni'nin arkasında durmadığını ve adeta güvensizlik oyu verdiğini belirterek, hükümete istifa çağrısı yaptı.

Meloni: "İktidar çoğunluğu içinde de birçok oy eksikti. Bunun üzerine düşünmemiz gerekiyor"

Başbakan Meloni, Temsilciler Meclisi'nde oylamanın kaybedilmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"30 yılı aşkın bir süredir uygulanan kapalı liste sisteminin ardından seçim yasasına yeniden tercihli oyu getirmeye çalıştık. Sonuçlar, solun ve muhalefetin toplu halde karşı oy kullandığını gösteriyor. Ancak iktidar çoğunluğu içinde de birçok oy eksikti. Bunun üzerine düşünmemiz gerekiyor. Denedik ama yine bataklık kazandı. İtalyanlar için kaçırılmış bir fırsat ancak bunu denemek doğruydu."

Meloni, muhalefet milletvekillerinin mecliste oylama sonucu yaşadığı sevinci de eleştirerek, "Vatandaşların, kendi milletvekillerini seçmesini engelledikleri için bunu Dünya Kupası'nı kazanmış gibi kutlayan muhalefetin görüntüsü her şeyi anlatıyor." yorumunu yaptı.

Koalisyonun küçük ortaklarından Forza Italia Partisi lideri ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Temsilciler Meclis'teki oylamanın ardından yaptığı açıklamada, hükümetin meclisteki oylamayı kaybetmesini "yol kazası" olarak nitelendirerek, bunun hükümet üzerinde bir güven oylaması olmadığını ve yollarına bakacaklarını söyledi.

Oylamaya dair basında çıkan yorumlarda da Meloni'nin koalisyon ortakları olan Lig ve Forza Italia'nın, tasarıyı destekleyeceklerini açıklamasına karşın iktidarı oluşturan partilerden bazı milletvekillerinin de oylamada saf değiştirdiğinin bu sonuçla ortaya çıktığı ifade edildi.

Ayrıca bu oylamayla hükümetin düşmeyeceği ancak bugünkü sonucun, Meloni ve hükümeti için "ağır" olduğu belirtildi.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ülkede kurulan hükümetler arasında halihazırda en uzun ömürlü ikinci hükümete liderlik eden Başbakan Meloni için genel seçimlere bir yıl kala işler istediği gibi gitmiyor. Meloni hükümeti, 22-23 Mart'ta da yargı reformuna yönelik referandumu kaybederek, birçok siyasi otoriteye göre "ilk ciddi yenilgisini" almıştı.