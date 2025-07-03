Meloni ve İbrahim Roma'da İşbirliğini Görüştü

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Roma'da savunma, enerji ve yatırım alanlarındaki işbirliğinin güçlendirilmesini görüştü.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Meloni ve İbrahim Roma'daki Chigi Sarayı'nda bir araya geldi.

Açıklamada, Meloni ve İbrahim'in, dün yapılan "İtalya-Malezya Ekonomik Ortaklık Yuvarlak Masa Toplantısı"nın başarısından memnuniyet duyduğu belirtilerek, "Görüşme sırasında iki lider, savunma, enerji ve yatırımlar özellikle de kritik mineraller alanı başta olmak üzere, ikili ilişkilerin temel yönlerini ve bu alanlardaki işbirliğinin güçlendirilmesini ele aldı. Görüşme ayrıca, Orta Doğu'daki son gelişmelerden başlayarak, ASEAN'ın Hint-Pasifik bölgesindeki istikrar ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlama rolüne kadar, uluslararası gündemin önemli başlıklarına dair görüş alışverişine de olanak sağladı." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, konuk Başbakan İbrahim'in, İtalyan mevkidaşını ilişkileri daha da pekiştirmek amacıyla ülkesine davet ettiği, Meloni'nin de bu daveti kabul ettiği bildirildi.

Malezya Başbakanı İbrahim de X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Başbakan Meloni ile verimli ve anlamlı bir toplantı yaptık ve Malezya-İtalya ilişkilerini güçlendirme konusundaki ortak kararlılığımızı yeniden teyit ettik. Tartışmalarımız yatırım, savunma, sürdürülebilir enerji ve ileri teknolojiler gibi temel sektörlerde stratejik işbirliğini derinleştirmeye odaklandı. Ayrıca kritik bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. ASEAN Başkanı olarak, Malezya'nın İtalya ve AB gibi temel uluslararası ortaklarla ASEAN'ın etkileşimini artırmadaki rolünü vurguladım."