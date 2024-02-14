Meltem Cumbul'a hakaret eden kişiye ceza verildi - Son Dakika
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Meltem Cumbul'a hakaret eden kişiye ceza verildi

Meltem Cumbul\'a hakaret eden kişiye ceza verildi

Kayseri'de sinema ve dizi oyuncusu Meltem Cumbul'un sosyal medya hesabından hakaret içerikli yorum yapan Muammer Y., 1740 TL cezaya çarptırıldı. Muammer Y., suçlamaları kabul etmedi.

14.02.2024 16:03  Güncelleme: 16:07
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KAYSERİ'de, sinema ve dizi oyuncusu Meltem Cumbul'a (54), sosyal medya hesabından hakaret içerikli yorum yapıp, küfrettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Muammer Y. (41), 1740 TL cezaya çarptırıldı.

Dizi ve sinema oyuncusu Meltem Cumbul, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Kayseri'de yaşayan Muammer Y., söz konusu videonun altına iddiaya göre hakaret içerikli yorum yapıp, küfretti. Şikayet üzerine Muammer Y. hakkında, 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Muammer Y. hazır bulundu. Söz konusu hesabın kendisine ait olduğunu söyleyen Muammer Y., "Hesap bana ait ama kullanmıyordum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Mahkeme hakimi, sanık Muammer Y.'yi, 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçundan 87 gün karşılığı 1740 TL cezaya çarptırıp, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Meltem Cumbul'a hakaret eden kişiye ceza verildi - Son Dakika
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