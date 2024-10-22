Meme Kanseri Erken Teşhisle Yenilebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Meme Kanseri Erken Teşhisle Yenilebilir

Meme Kanseri Erken Teşhisle Yenilebilir

Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekti.

22.10.2024 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay, kadınlarda en sık görülen meme kanserinden erken teşhis ve uygun tedaviyle tamamen kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Eğitim Hizmetleri Koordinatörlüğünce Rektörlük Binası Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonu'nda "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" konferansı düzenlendi.

Moderatörlüğünü meme ve endokrin cerrahı da olan Prof. Dr. Akçay'ın yaptığı konferansta, aynı bölümden Doç. Dr. Erdem Karadeniz, meme kanserinde risk faktörleri ve kanser belirtileriyle ilgili, Doç. Dr. Murat Kartal ise meme kanserinde cerrahi ve güncel tedavilere yönelik konuşma yaptı.

Burada konuşan Akçay, meme kanserinin önemli bir hastalık olduğunu belirterek, başka hiçbir kansere ekim ayı gibi tam bir ayın tahsis edilmediğini vurguladı.

Meme kanserinin kadınlarda görülen en sık kanser türü olduğunu anlatan Akçay, "Kadınlarda görülen kanserlerin yaklaşık 3'te birini meme kanseri oluşturmakta ve günümüzde 8 kadından birinde bu kansere rastlıyoruz. Erken teşhis ve uygun tedaviyle bu kanserden tamamen kurtulmak mümkün. Tabi diğer bazı kanser türleri için bu kadar iyimser değiliz." dedi.

Erken teşhis için tarama programlarına dikkati çeken Akçay, hekimlerin ve ilgili kurumların mutlaka vatandaşları kanserlere karşı bilinçlendirip tarama programlarına yönlendirmesi gerektiğini anlattı.

Meme kanserinin 100 kadına karşın 1 erkekte de görülebildiğini aktaran Akçay, şöyle devam etti:

"Günümüzde meme kanseri oranları artıyor, sebebi kesin belli değil. 40 yıla yakındır genel cerrahım eskiden haftada 1 ya da 2 meme kanseri hastası ameliyat ederken şimdi günlük 2-3 ameliyat yapıyoruz. Müsait olsam bu oran 5'e bile çıkacak. Şişmanlık, doğal gıdalardan uzaklaşma, hareketsizlik, ileri yaşlarda doğum, emzirmeme, kadınların erken adet görmesi ve geç menopoza girmesi gibi bunlar risk faktörleri ve meme kanserine yol açıyor."

Akçay, meme kanserine farkındalığın artmasıyla kadınların taramalara daha aktif katıldığını ve bu nedenle kanser sayılarının arttığına dikkati çekti.

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Reyhan Keleş ile akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı konferans, soru cevap bölümüyle sona erdi.

Kaynak: AA

Atatürk Üniversitesi, Meme Kanseri, Meme Kanseri, Konferans, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meme Kanseri Erken Teşhisle Yenilebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:03 Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli’ye git Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git
17:45 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın
16:38 Bahçeli’nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti’de hareketlilik Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum
09:13 Benzin ve motorinde indirim Benzin ve motorinde indirim
09:12 Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı
09:06 Hakan Şükür’ün ardından FETÖ’cü Enes Kanter’den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi
08:20 Teröristbaşı Fethullah Gülen’in ölüm nedenini hastane açıkladı Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı
07:53 Elebaşı Gülen’in ölümünü İstanbul’da lokma dağıtarak kutladı Elebaşı Gülen'in ölümünü İstanbul'da lokma dağıtarak kutladı
07:33 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in evi görüntülendi FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in evi görüntülendi
01:15 Sinvar’ın ölümünün ardından Hamas’tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak Sinvar'ın ölümünün ardından Hamas'tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak
00:20 Kanlı paralarla gününü gün etmiş İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı Kanlı paralarla gününü gün etmiş! İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 18:54:27. #1.13#
SON DAKİKA: Meme Kanseri Erken Teşhisle Yenilebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.