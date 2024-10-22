Meme Kanseri Erken Teşhisle Yenilebilir

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Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay, kadınlarda en sık görülen meme kanserinden erken teşhis ve uygun tedaviyle tamamen kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Eğitim Hizmetleri Koordinatörlüğünce Rektörlük Binası Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonu'nda "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" konferansı düzenlendi.

Moderatörlüğünü meme ve endokrin cerrahı da olan Prof. Dr. Akçay'ın yaptığı konferansta, aynı bölümden Doç. Dr. Erdem Karadeniz, meme kanserinde risk faktörleri ve kanser belirtileriyle ilgili, Doç. Dr. Murat Kartal ise meme kanserinde cerrahi ve güncel tedavilere yönelik konuşma yaptı.

Burada konuşan Akçay, meme kanserinin önemli bir hastalık olduğunu belirterek, başka hiçbir kansere ekim ayı gibi tam bir ayın tahsis edilmediğini vurguladı.

Meme kanserinin kadınlarda görülen en sık kanser türü olduğunu anlatan Akçay, "Kadınlarda görülen kanserlerin yaklaşık 3'te birini meme kanseri oluşturmakta ve günümüzde 8 kadından birinde bu kansere rastlıyoruz. Erken teşhis ve uygun tedaviyle bu kanserden tamamen kurtulmak mümkün. Tabi diğer bazı kanser türleri için bu kadar iyimser değiliz." dedi.

Erken teşhis için tarama programlarına dikkati çeken Akçay, hekimlerin ve ilgili kurumların mutlaka vatandaşları kanserlere karşı bilinçlendirip tarama programlarına yönlendirmesi gerektiğini anlattı.

Meme kanserinin 100 kadına karşın 1 erkekte de görülebildiğini aktaran Akçay, şöyle devam etti:

"Günümüzde meme kanseri oranları artıyor, sebebi kesin belli değil. 40 yıla yakındır genel cerrahım eskiden haftada 1 ya da 2 meme kanseri hastası ameliyat ederken şimdi günlük 2-3 ameliyat yapıyoruz. Müsait olsam bu oran 5'e bile çıkacak. Şişmanlık, doğal gıdalardan uzaklaşma, hareketsizlik, ileri yaşlarda doğum, emzirmeme, kadınların erken adet görmesi ve geç menopoza girmesi gibi bunlar risk faktörleri ve meme kanserine yol açıyor."

Akçay, meme kanserine farkındalığın artmasıyla kadınların taramalara daha aktif katıldığını ve bu nedenle kanser sayılarının arttığına dikkati çekti.

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Reyhan Keleş ile akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı konferans, soru cevap bölümüyle sona erdi.