Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği İzmir'de Gerçekleştirildi

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(İZMİR)- Balçova Belediyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi, Güzelbahçe ve Narlıdere belediyeleriyle birlikte meme kanseri farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. "Sağlıklı Yaşam Destek Seminerleri 1" adını taşıyan etkinlik, Balçova Belediyesi Engelliler Merkezi Konferans Salonu'nda yapıldı.

"Bugün senin günün, erken teşhis hayat kurtarır" sloganını taşıyan etkinliğin açılış konuşmasını, DEÜ Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sefa Kurt yaptı. Meme kanserinin ülkemizde ve dünyada en sık görülen ve en sık ölüme neden olan kanser türü olduğunu belirten Başhekim Kurt, " Dünya Sağlık Örgütü, 2004'ten bu yana meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla 1-31 Ekim tarihlerini meme kanseri farkındalık ve bilinçlendirme ayı olarak ilan etmiştir. Bu bağlamda DEÜ Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği olarak Balçova, Güzelbahçe ve Narlıdere belediyeleriyle işbirliği ve Balçova Belediyesi ev sahipliğinde dünyada ve ülkemizde kadınlarımızı tehdit eden meme kanserinin erken tanı ve farkındalığını yükseltmek amacıyla düzenlediğimiz sağlıklı yaşam seminerlerinin ilkiyle sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz" diye konuştu.

Her 8 kadından biri tehdit altında

Dünyada her 8 kadından birinin yaşamı boyunca meme kanseri tehdidi atında olduğunu sözlerine ekleyen Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadınlarımız, meme kanseri risk faktörleri, tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirilmeli, kanserden korunarak sağlıklı yaşam koşullarına yönlendirilmelidir. Tüm kanserlerde olduğu gibi meme kanserinde de erken tanı çok önemlidir. Kadınlara 20 yaşından sonra her ay kendi kendine muayene yapması, 40-69 yaş aralığında 2 yılda bir mamografi çektirmesi önerilmektedir. Saygıdeğer hanımefendiler, unutmayınız ki sizler öncelikle toplumun en değerli bireyleri anneleri eşleri ve evlatları olarak bizler için çok kıymetlisiniz. Sizlerin sağlığını korumak ve geliştirmek bizlerin birinci hedefimiz, sizler de lütfen kendi sağlığınız için yapmanız gerekenleri ihmal etmeyiniz."

Yiğit: Erken tanı, tedavide başarı oranını artırıyor

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit de, meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekti. Erken tanıda tedavinin daha güçlü sonuç verdiğine dikkat çeken Yiğit, kadınlara rutin kontrolleri ihmal etmeme çağrısı yaptı. Yiğit şöyle konuştu: "Öncelikle onur konuğu kadınlarımızı, ülkemizde baskı altında, şiddet altında olan kadınlarımızı saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Toplumsal olarak birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Kurumların da birlik ve beraberliğe, dayanışma örneği göstermeye ihtiyacı var. Bu gün de o günlerden birini yaşıyoruz. Bu seminer de sağlığımızla ilgili çok büyük önem taşıyor. Bildiğiniz gibi meme kanseri ile ilgili bir farkındalık ayındayız. Ne yazık ki en yaygın kanser türü. Ülke olarak teşhis açısından güçlendik. Bu hastalığın farkında olursak çok hızlı şekilde teşhis edebiliyoruz. Tedaviyle ilgili hem onkolojik, hem cerrahi yöntemler gelişti. Ancak erken tanı, tedavide başarı oranını artırıyor. Umarım bu seminerlerin devamı gelir. Bu organizasyonda bizimle birlikte olanlara çok teşekkür ediyorum."

Fark Ekmek Elimizde

Konuşmaların ardından DEÜ Hastanesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Aile Hekimliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilgün Özçakar, "Fark Ekmek Elimizde" adlı panelde sunum gerçekleştirdi. Özçakar, tanı ve tedavi yöntemleri konusunda ayrıntılı bilgi verdi. Karşılıklı çiçek takdimi ile sonuçlanan etkinlikte ayrıca DEÜ Hastanesi'nin Genital Sistem Kanserleri Tarama Polikliniği açacağı da duyuruldu.