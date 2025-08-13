Memur-Sen Ardahan Şubesi üyeleri, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesine ilişkin basın açıklaması yaptı.
Ellerinde pankart ve dövizlerle Milli Egemenlik Parkı'nda bir araya gelen sendika üyeleri adına konuşan Memur-Sen Ardahan Temsilcisi Mehmet Serkan, Kamu İşveren Heyeti'nin teklifini kabul etmediklerini söyledi.
Seslerini işverene duyurmak istediklerini dile getiren Karataş, heyetin teklifini gerçekçi bulmadıklarını anlattı.
Grup, açıklamanın ardından dağıldı.
Son Dakika › Güncel › Memur-Sen Ardahan'da Basın Açıklaması - Son Dakika
