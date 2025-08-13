Memur-Sen\'den Kamu Sözleşmesi Protestosu

Memur-Sen Nevşehir Şubesi üyeleri, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Sendika üyeleri, ellerinde pankart ve dövizlerle Belediye Caddesinde bir araya geldi.

Memur-Sen İl Temsilcisi Harun Öcal, burada yaptığı açıklamada, Kamu İşveren Heyeti'nin teklifin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Memurun yaşadığı zorlukların görmezden gelindiğini savunan Öcal, "Kira artış oranının yüzde 41 olduğu bir zeminde, düşük belirlenmiş enflasyon hedefi kadar zam teklif edilmesi kabul edilebilir değildir. Bu teklif yetersiz ve geçersizdir. Enflasyon oranında zammın zam olmadığını, işverenin kabul etmesi gerekiyor." dedi.