Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: 28 Şubat'ın 28. yılında aynı konuları konuşmayız - Son Dakika
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: 28 Şubat'ın 28. yılında aynı konuları konuşmayız

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: 28 Şubat\'ın 28. yılında aynı konuları konuşmayız

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Giresun İl Özel İdaresi konferans salonunda düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, 28 Şubat'ın 28. yılında aynı konuların konuşulmayacağını ve mağdurların haklarının iade edileceğini belirtti. Yalçın, Türkiye'nin demokratikleştiğini ve üreten bir ülke haline geldiğini vurgulayarak, gençlere yönelik okuma projelerinin başarısından bahsetti.

29.02.2024 19:47
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "İnanıyorum ki 28 Şubat'ın 28. yılında aynı konuları konuşmayız. Bunlar da geride kalır. Mağdurların hakları iade edilir." dedi.

Yalçın, Giresun İl Özel İdaresi konferans salonunda düzenlenen "Bir Bilenle Bilge Nesil" kitap okuma yarışmasının ödül törenine katıldı.

Burada konuşan Yalçın, 28 Şubat'ı bir neslin imhası olarak hatırladıklarını söyleyerek, şunları aktardı:

"İnanıyorum ki 28 Şubat'ın 28. yılında aynı konuları konuşmayız. Bunlar da geride kalır. Mağdurların hakları iade edilir. Bu milletin ensesinde boza pişirmeye çalışanlar, milletin iradesine çöreklenmeye çalışanlar, 10 yılda bir milleti vesayet odakları olarak tokatlamaya çalışanlar artık eskisi gibi itibar görmüyor. İrtifa kaybediyor. Onlar da yaptıklarının bedelini Allah'a şükür ki tek tek ödüyorlar. Onun için memleket artık demokratikleşmiş. Korku tünelinden çıkma emaresi göstermiş."

Yalçın, artık üreten bir Türkiye'nin var olduğuna vurgu yaparak, "Gelinen noktada dünkü tartışmalardan ziyade, ülkenin yarınlarına ilişkin hedeflerin konuşulduğu bir ana gelinmiş. Kaan'dan, SİHA'sına ve bütün teknolojik alt yapısına, uçaklarından gökyüzünde hareket eden bütün araçlarına, bilişim teknolojisine, nitelikli sanayi teknolojisine yeni yeni iddiaları ve hayalleri konuşmanın ötesinde üretmeye geçmiş bir Türkiye var. Bu açıdan hamdediyor, şükrediyorum." diye konuştu.

"Bir Bilenle Bilge Nesil" projesi kapsamında ulaşılan genç sayısının 500 bini aştığını, okunan kitap sayısının ise 2 milyona yaklaştığını ifade eden Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Ankara'da çalışmayı hayata geçirdik, 3 kitap okutturduk. Sonra kitapların kritiğini yaptık. Sonra kitap hakkında makale yazmalarını istedik. Daha sonra da dereceye girenleri ödüllendirdik. Bunu Türkiye'ye yaydık. Gelinen noktada ulaşılan genç sayısı 500 bin sayısını aştığı gibi, okunan kitap sayısı 2 milyona yaklaştı. İçerisinde 10 binlerce öğretmenimiz görev aldı. En son '100 bin öğrenci, 300 bin kitap' diyerek başladığımız İstanbul ayağını tamamlamış olduk. Bunu, bu ülkeye borcumuz olduğu için yapıyoruz. Bu nesle borcu olduğumuz için yapıyoruz. Memur Sen olarak üzerimize düşeni bu sorumluluğu yerine getirirken, nesle duyarlılığımızı devam ettiriyoruz."

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, Memur Sen'e bağlı sendikaların Giresun şube başkanları ile sendika üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: 28 Şubat'ın 28. yılında aynı konuları konuşmayız - Son Dakika

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SON DAKİKA: Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: 28 Şubat'ın 28. yılında aynı konuları konuşmayız - Son Dakika
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