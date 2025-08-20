Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyeti Anlaşamadı - Son Dakika
Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyeti Anlaşamadı

20.08.2025 12:19
Memur ve emekli maaşları için zam oranında uzlaşma sağlanamazken, 11 hizmet kolunda anlaşma yapıldı.

Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027'deki zam oranında uzlaşamazken, taraflar 11 hizmet kolunun tamamında anlaşma sağladı.

Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci sona erdi.

Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren zam oranında anlaşamazken, 11 hizmet kolunda Kamu İşveren Heyeti ile yetkili sendikalar arasında uzlaşma sağlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 11 hizmet koluna ilişkin imza töreni düzenlendi.

"Hizmet kolu sözleşmeleri kısmı da hizmet kollarının iradesidir, hizmet kollarına bırakılmıştır"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yalçın, "8. Dönem Toplu Sözleşme süreci büyük bir stres altında işledi ve bu saat itibarıyla uzlaşmazlıkla sonuçlandı genele ilişkin hükümler. Çünkü, gelen teklifler ne ücret dengesini sağlamaya ne de çalışma barışını temin etmeye yetecek düzeyde değil." değerlendirmesinde bulundu.

Tekliflere ilişkin tepkilerini çeşitli yollarla gösterdiklerini bildiren Yalçın, şunları kaydetti:

"Ama teklif yükselmedi. Mevcut teklifler de ücret dengesini sağlayabilecek, kamuda çalışma barışını tesis edecek düzeyde değil. Onun için toplu sözleşme uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır. Hizmet kolu sözleşmeleri kısmı da hizmet kollarının iradesidir, hizmet kollarına bırakılmıştır."

Başkanlar Kurulunu toplamak üzere konfederasyona geçeceklerini belirten Yalçın, konuyla ilgili geniş açıklamayı bu toplantı sonrası yapacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, Memur, Kamu, Zam

Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyeti Anlaşamadı
