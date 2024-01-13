Memur-Sen Kadınlar Komisyonu ve 28 Şubat Öğrenci Derneği tarafından gerçekleştirilen Büyük Buluşma Paneli

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu ile 28 Şubat Öğrenci Derneği tarafından "Sabır, Mücadele ve Zafer" temasıyla 28 Şubat Büyük Buluşma Paneli gerçekleştirildi.

Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen programa, AK Parti İstanbul Milletvekili, besteci ve piyanist Yücel Arzen Hacıoğulları, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu Denetçisi Sadettin Kalkan, akademisyen-yazar Yusuf Kaplan ve TRT Yönetim Kurulu Üyesi ve gazeteci Hilal Kaplan katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

28 Şubat sürecine ilişkin videonun gösterildiği programın açılış konuşmalarını, Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkan Yardımcısı Ayşen Topaloğlu ve 28 Şubat Öğrenci Derneği Genel Başkanı Emine İlyas yaptı.

Yücel Arzen Hacıoğulları'nın "Elif Olmak Zordur" şiirini ve "Sakarya Türküsü"nü okumasının ardından moderatörlüğünü gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün yaptığı panele geçildi.

"Epsteinler, 28 Şubat'ta da vardı"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, panelde yaptığı konuşmasına, dün Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı dileyerek başladı.

ABD'de Epstein çirkinliği ve Şabat tünellerinin gündemde olduğunu belirten Yalçın, "O günün (28 Şubat) de Epsteinleri vardı, bir sürü cinayet işlediler. Kahraman gibi ortada gezmeye çalıştılar. Kiminin omzu kalabalıktı, kiminin arkası kalabalıktı, kiminin de ensesi kabarıktı. Ama Epsteinler, 28 Şubat'ta da vardı. Şabat tünelleri de vardı. Cinayetlerin işlendiği tüneller de vardı." diye konuştu.

Yalçın, 28 Şubat mağdurlarının bazı beklentilerinin olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Kamuya yeniden geri dönebilmeleri için yasal düzenlemenin yapılması gerekiyordu. 2006'da yapılan yasal düzenlemeyle arkadaşlarımızdan bir kısmı geri dönebildi. Ama hepsi dönebildi mi? Hayır. Tüm hakları iade edildi mi? Hayır. Sigortalarından özlük boyutuyla ücretlerine kadar hakkı teslim etme yönündeki adımlar 28 Şubat mağdurlarına tam olarak uygulandı mı? Hayır. Önemli adımlar atıldı. Ama yeterli adım atılmadı hala sürecin mağdurları var. Bu mağduriyetlerin giderilmesi için gerçekten hukuki boyutuyla çok derin nitelikli tartışmalar yaparak, bahane üretilmeden, iş savsaklanmadan, zamana yayılmadan, zamanında bu mağduriyetlerin önüne geçecek adımlara ihtiyaç var."

"Tazmin, telafi, hak iadesi kararı alacak bir komisyon kurulmalı"

Sorunun çözümü için ne yapılabileceğine ilişkin tespitleri olduğu ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Kanuni düzenlemenin kanunların genellik ilkesinden kaynaklı 'Buraya ilişkin spesifik bir şey yapılamaz.' denilerek ötelenen bir hak mağduriyeti var. Onun için diğer hak mağduriyetlerini de kapsayacak şekilde genel çerçeve üretilmeli. Geçmişe yönelik mali hakların tazmini, açıkta geçen sürelerde sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi, ilgili tazmin, telafi, hak iadesi kararı alacak bir komisyon kurulmalı. OHAL Komisyonu gibi. İnsanlar oraya müracaat etmeli, onlar bunları dinlemeli ve bir rapor tutmalı. O rapor kişinin hakkını teslim etmek için geçerli sayılmalı. Devlet de o komisyonun hakemliğine güvenerek onların tüm haklarını iade etmeli."

Panelde, Kamu Denetçisi Sadettin Kalkan, akademisyen-yazar Yusuf Kaplan ve TRT Yönetim Kurulu Üyesi ve gazeteci Hilal Kaplan da birer konuşma yaptı.