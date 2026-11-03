Memur Sendikası Başkanı Cengiz, yüzde 1,20'lik farkı memurların geçim derdine bağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Memur Sendikası Başkanı Cengiz, yüzde 1,20'lik farkı memurların geçim derdine bağladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Memur Sendikası Başkanı Cengiz, yüzde 1,20\'lik farkı memurların geçim derdine bağladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet Memurları Sendikası Başkanı Cengiz, son dört aylık enflasyonun yüzde 8,28'e ulaştığını, yüzde 7'lik memur zammının geride kalıp yüzde 1,20 enflasyon farkı oluştuğunu belirtti. Cengiz, memurların hesap makinesiyle yaşadığını ve borç ödemek için yeni borç aldığını söyledi.

(ANKARA) - Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz, "Memurlarımız geçinebilmek için hesap makinesiyle yaşıyor, borçlarını ödeyebilmek için yeni borçlar alıyor. Memurun dayanacak gücü de kaybedecek zamanı da kalmamıştır" açıklamasını yaptı.

Cengiz, TÜİK'in ekim ayı enflasyonu verileri üzerine yaptığı yazılı açıklamada, son dört aylık enflasyonun yüzde 8,28'e ulaştığına dikkati çekti. Memurlara verilen yüzde 7'lik zam oranının enflasyon karşısında geride kaldığını ve yüzde 1,20 oranında enflasyon farkı oluştuğunu belirten Cengiz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu rakamlar yalnızca ekonomik birer veri değil, milyonlarca memurun mutfağında eksilen ekmek, çocuğunun ihtiyaçlarından kısmak zorunda kalan anne babaların ve ay sonunu getirebilmek için borçla yaşayan ailelerin gerçeğidir. Maaş artışları kağıt üzerinde kalırken kira, gıda, ulaşım, eğitim ve faturalar artık memurun belini kırmak için gün sayıyor. Geldiğimiz noktada artık memurlarımız geçinebilmek için hesap makinesiyle yaşıyor, borçlarını ödeyebilmek için yeni borçlar alıyor.

Ancak gelin görün ki memurlarımızın durumu bu kadar vahimken, çarşıda, pazarda filesini dolduramıyorken, bazıları da dayanışma aidatının hesabını yapıyor. Sendikacılık, üyelik ve aidat hesaplarına sıkıştırılamaz. Sendikacılık, temsil ettiğini iddia ettiğin milyonların sofrasındaki eksilmeyi hissetmek, hakkını aramak ve gerektiğinde masaya yumruğunu vurmaktır. Zira, memurun ekonomik mücadelesi, sendikal çıkarların gölgesinde bırakılamaz.

"BAŞARI HİKAYELERİ ANLATMANIN ZAMANI GEÇTİ"

Bizim gündemimiz aidat değil, geçimdir. Bizim önceliğimiz baraj değil, memurumuzun sofrasıdır. Gelinen noktada artık sözler tükenmiştir. Memura enflasyon farkını lütuf gibi sunmak yerine, kaybettiği alım gücünü telafi edecek gerçek bir ücret politikasının hayata geçirilmesi şüphesiz bir zorunluluktur. Durum bu kadar açıkken sabır tavsiye etmenin, pembe tablolar çizmenin ve başarı hikayeleri anlatmanın zamanı geçmiştir. Memurun dayanacak gücü de kaybedecek zamanı da kalmamıştır."

Kaynak: ANKA
Enflasyon farkıPolitikaEkonomiGüncelMemurSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk kar için tarih verildi Rusya’dan geliyor, hava buz kesecek İlk kar için tarih verildi! Rusya'dan geliyor, hava buz kesecek
Ev sahibine soğuk duş 25 bin liraya kiraladığı evi hostele çevirmiş Ev sahibine soğuk duş! 25 bin liraya kiraladığı evi hostele çevirmiş
Televizyon kanallarından radikal karar Bu akşam üç dizi yayınlanmayacak Televizyon kanallarından radikal karar! Bu akşam üç dizi yayınlanmayacak
Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
6 suç kaydı vardı, hiç tanımadığı kadına dehşeti yaşattı Hayat karartan tokat kamerada 6 suç kaydı vardı, hiç tanımadığı kadına dehşeti yaşattı! Hayat karartan tokat kamerada
Enflasyon rakamları açıklandı Enflasyon rakamları açıklandı
12:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore’de Nükleer santral için iş birliği zaptı imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! Nükleer santral için iş birliği zaptı imzalandı
11:56
Futbol dünyası yasta Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
11:48
Yıldız ismi duyurdular Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
11:42
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.’dan yeni haber
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.'dan yeni haber
11:18
Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi
Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi
10:07
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 12:26:12. #.0.2#
SON DAKİKA: Memur Sendikası Başkanı Cengiz, yüzde 1,20'lik farkı memurların geçim derdine bağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android