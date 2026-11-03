Memur Sendikası Başkanı Cengiz, yüzde 1,20\'lik farkı memurların geçim derdine bağladı

(ANKARA) - Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz, "Memurlarımız geçinebilmek için hesap makinesiyle yaşıyor, borçlarını ödeyebilmek için yeni borçlar alıyor. Memurun dayanacak gücü de kaybedecek zamanı da kalmamıştır" açıklamasını yaptı.

Cengiz, TÜİK'in ekim ayı enflasyonu verileri üzerine yaptığı yazılı açıklamada, son dört aylık enflasyonun yüzde 8,28'e ulaştığına dikkati çekti. Memurlara verilen yüzde 7'lik zam oranının enflasyon karşısında geride kaldığını ve yüzde 1,20 oranında enflasyon farkı oluştuğunu belirten Cengiz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu rakamlar yalnızca ekonomik birer veri değil, milyonlarca memurun mutfağında eksilen ekmek, çocuğunun ihtiyaçlarından kısmak zorunda kalan anne babaların ve ay sonunu getirebilmek için borçla yaşayan ailelerin gerçeğidir. Maaş artışları kağıt üzerinde kalırken kira, gıda, ulaşım, eğitim ve faturalar artık memurun belini kırmak için gün sayıyor. Geldiğimiz noktada artık memurlarımız geçinebilmek için hesap makinesiyle yaşıyor, borçlarını ödeyebilmek için yeni borçlar alıyor.

Ancak gelin görün ki memurlarımızın durumu bu kadar vahimken, çarşıda, pazarda filesini dolduramıyorken, bazıları da dayanışma aidatının hesabını yapıyor. Sendikacılık, üyelik ve aidat hesaplarına sıkıştırılamaz. Sendikacılık, temsil ettiğini iddia ettiğin milyonların sofrasındaki eksilmeyi hissetmek, hakkını aramak ve gerektiğinde masaya yumruğunu vurmaktır. Zira, memurun ekonomik mücadelesi, sendikal çıkarların gölgesinde bırakılamaz.

"BAŞARI HİKAYELERİ ANLATMANIN ZAMANI GEÇTİ"

Bizim gündemimiz aidat değil, geçimdir. Bizim önceliğimiz baraj değil, memurumuzun sofrasıdır. Gelinen noktada artık sözler tükenmiştir. Memura enflasyon farkını lütuf gibi sunmak yerine, kaybettiği alım gücünü telafi edecek gerçek bir ücret politikasının hayata geçirilmesi şüphesiz bir zorunluluktur. Durum bu kadar açıkken sabır tavsiye etmenin, pembe tablolar çizmenin ve başarı hikayeleri anlatmanın zamanı geçmiştir. Memurun dayanacak gücü de kaybedecek zamanı da kalmamıştır."