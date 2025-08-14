Memurlar Zam Talep Etti

Türkiye Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Karabük şubelerinin üyeleri, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Pankart ve dövizlerle Bayır Mahalle Kemal Güneş Caddesi'nde bir araya gelen sendika üyeleri adına konuşan Kamu-Sen Şube Başkanı Sadık Doğdu, zam teklifinin memur ve emeklinin hiçbir beklentisini karşılamadığını söyledi.

Türkiye Kamu-Sen olarak, 2026 için kümülatif yüzde 88,6, 2027 için ise yüzde 45,2 oranında zam talebiyle toplu sözleşme masasına geldiklerini hatırlatan Doğdu, "Bugün gelinen noktada ülkemiz nüfusunun yaklaşık 3'te birinin 2026 ve 2027 yıllarındaki ekonomik geleceğinin belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde Kamu İşveren Heyetinin 2026 için öngördüğü yüzde 10+6 2027 yılı için yüzde 4+4 zam teklifinin kabul edilebilir bir tarafı yoktur." diye konuştu.

Aynı yerde düzenlenen açıklamada konuşan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Karabük Şube Başkanı Zeki Çelik de bugün hem Çalışma Bakanlığı önünde hem de Türkiye'nin tüm illerinde meydanlarında olduklarını anlattı.

Bugün seslerini duyurmak ve iradelerini göstermek için bir arada olduklarını belirten Çelik, "Kamuoyu huzurunda açıkça söylüyoruz. Bu sefalet teklifinin gerçek hayatta, gerçek enflasyon karşısında ve vicdanlarda karşılığı yoktur." ifadelerini kullandı.