Menderes Belediye Başkan Yardımcısına Darbe: İki Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Menderes Belediye Başkan Yardımcısına Darbe: İki Kişi Tutuklandı

Menderes Belediye Başkan Yardımcısına Darbe: İki Kişi Tutuklandı

İzmir'in Menderes ilçesinde, Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'in makamında darbedilmesi sonucu Yakup T. ve kuzeni Halil K. tutuklandı. Sönmez, geçici görme kaybı yaşarken, şüpheliler olayı reddetti.

04.12.2024 16:18  Güncelleme: 16:20
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İZMİR'in Menderes ilçesi Belediyesi Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'in makam odasında darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan Yakup T. ile kuzeni Halil K. tutuklandı.

Olay, dün saat 12.30 sırasında Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'in makam odasında meydana geldi. İddiaya göre, Yakup T., bir grup arkadaşıyla iş yeri ruhsatı için Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez ile görüşmeye gitti. Görüşme sırasında, gerginlik yaşandı. Yakup T., tabancasını çekip, Sönmez'i tehdit etti. Kuzeni Halil K. de Belediye Başkan Yardımcısı Sönmez'i darbetti. Sönmez durumu polise bildirip, şikayetçi oldu. Polis, şikayet sonrası Yakup T. ile kuzeni Halil K.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Rüzgar Sönmez ise ambulansla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sönmez'in aldığı darp sonucu tek gözünde geçici görme kaybı yaşadığı bildirildi. İzmir Valiliği de yaptığı yazılı açıklamada, olayın kolluk kuvvetlerince takip edildiği vurgulandı.

GÖREVİNE BAŞLADI

Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, tedavisi sonrası tekrar görevine başladı. Sosyal medya hesabından göreve döndüğünü duyuran Sönmez, "Yaşadığım darp nedeniyle gözümde oluşan geçici görme bozukluğu dışında sağlık durumum gayet iyi. Geçmiş dönem ile alakalı olan bir ruhsat olayı yüzünden konuya hassasiyetle yaklaşmamızın sonucunda ortaya çıkan bu durumu kamuoyunun vicdanına bırakıyorum" dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Yakup T. ile kuzeni Halil K.'nin polisteki ifadelerinde, "Ruhsat başvurusu için bizi çağırdılar, görüşmeye gittik. Sonrasında polis tarafından darp gerekçesiyle gözaltına alındık. Ancak kimseye saldırmadık" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Belediye, Politika, Menderes, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menderes Belediye Başkan Yardımcısına Darbe: İki Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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