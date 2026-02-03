Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek: "Araç Filomuza Bir Adet Ekskavatörü Dahil Ediyoruz" - Son Dakika
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek: "Araç Filomuza Bir Adet Ekskavatörü Dahil Ediyoruz"

03.02.2026 10:43  Güncelleme: 11:47
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Ankara'da gerçekleştirdiği temaslarla ilçeye katkı sağlayacak adımlar attıklarını belirtti. İller Bankası'ndan kredi sürecinin hızla ilerlediğini ve Türkiye Belediyeler Birliği'nden bir ekskavatör kazandırdıklarını ifade etti.

(İZMİR) - Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Ankara'daki temaslarına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Türkiye Belediyeler Birliği'nden de araç filomuza bir adet ekskavatörü dahil ediyoruz. İlçemiz adına canla başla çalışırken bu çalışmalarımıza katkı sunacak adımları atmaya süratle devam edeceğiz" dedi.

Ankara'ya ziyaretlerde bulunan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in ilk durağı İller Bankası oldu. Başvurulan kredi için İller Bankası Genel Müdürü Eyüp Karahan ile görüşen Çiçek ardından vergi borçlarının mahsuplaştırılmasıyla ilgili Gelir Idaresi Başkanlığı Tahsilat Daire Başkanı Zekayi Çengel ile bir araya geldi. Başkan Çiçek'in son durağı Türkiye Belediyeler Birliği oldu. Hibe araçlarla ilgili Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Suat Yıldız ile görüşme gerçekleştiren Çiçek, bir iş makinesinin belediyeye kazandırılmasıyla ilgili anlaşmaya vardı.

"Menderes için çalışmaya devam"

Gerçekleşen görüşmelerin önemine değinen Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "İlçemize katkı sunacak hizmetlerimizi etkin ve verimli şekilde gerçekleştirebilmek adına Ankara'da gerçekleştirdiğimiz mesaimiz çok olumlu geçti. Görüşmelerimizin özetine bakıldığında; İller Bankası'ndan çekeceğimiz krediyle alakalı süreç hızla devam ediyor. Vergi borçlarımızla alakalı mahsuplaşmada da sona geldik. En kısa sürede mahsuplaşmayı tamamlayıp kredimizi çekmiş olacağız. Türkiye Belediyeler Birliği'nden de araç filomuza bir adet ekskavatörü dahil ediyoruz. İlçemiz adına canla başla çalışırken bu çalışmalarımıza katkı sunacak adımları atmaya süratle devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, İller Bankası, İlkay Çiçek, Politika, Menderes, Ankara, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
