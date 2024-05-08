Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'i ziyaret etti

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(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret eden Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Menderes'imizin gelişimine yönelik koyacağımız katkılarda en büyük destekçimiz olan Genel Başkan'ımıza tüm hemşehrilerim adına teşekkür ederim. Yeniliğin ve değişimin rüzgarıyla Menderes başta olmak üzere Türkiye'de yazılan başarı hikayesini daha da büyütmeye kararlıyız" dedi.

Ankara'da çeşitli temaslarda bulunan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP'li kurmaylarla bir araya geldi. CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, PM üyesi İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İzmir Milletvekilleri Yüksel Taşkın, Sevda Erdan Kılıç ve Mahir Polat ile görüşen Başkan Çiçek, görüşmelerde Menderes'teki çalışmalarını anlattı. Başkan Çiçek, ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Seçim sonrasında özel olarak gerçekleşen ilk görüşmede Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, CHP Lideri Özel'e belediye yapısı ve hizmetleriyle ilgili bilgi aktardı.

"BAŞARI HİKEYESİNİ BÜYÜTMEYE KARARLIYIZ"

Ankara programıyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Çiçek, "Ankara'da çeşitli temaslarımızın ardından TBMM'de partimizin önde gelen isimleri ile bir araya geldik. Ardından Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile Meclis'teki makamında özel bir toplantı gerçekleştirerek kendisini ilçemizdeki çalışmalarımızla ilgili bilgilendirdik. Menderes'imizin gelişimine yönelik koyacağımız katkılarda en büyük destekçimiz olan Genel Başkan'ımıza tüm hemşehrilerim adına teşekkür ederim. Yeniliğin ve değişimin rüzgarıyla Menderes başta olmak üzere Türkiye'de yazılan başarı hikayesini daha da büyütmeye kararlıyız" dedi.