Menderes'te Sahil Yürüyüş Yolu Kaydırıldı

(İZMİR) - Menderes Belediyesi, Gümüldür'de sahil yürüyüş yolunu kaydırarak yeniliyor.

Menderes Belediyesi, Gümüldür Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, sahilde yer alan yürüyüş yolunun yerini kaydırarak yeniliyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler dalgalar yükseldiğinde hasar gören yürüyüş yolunda çalışma gerçekleştiriyor. Yapılan planlamada yolun yerinin daha güvenli alana kaydırılmasına karar verildi. Başlayan çalışmalar ile yürüyüş yolu yeni rotasında yapılmaya başlandı. Ekipler en kısa sürede çalışmayı sona erdirmeyi planlıyor.

"Her zaman daha iyiye…"

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Her zaman her hizmetimizi daha iyiye taşımak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Dalgalar yükseldiğinde hasar alan yolumuzu her seferinde tamir edip tekrar zarar görmesini beklemek, belediyemize gereksiz mali yük oluşturmak yerine doğru planlama ile yolumuzu kaydırdık. Çalışmalar sonucunda yeni yürüyüş yolumuzu Menderes'e kazandıracağız. Hayırlı olsun" ifadesini kullandı.