Menderes'te Sahil Yürüyüş Yolu Kaydırıldı

20.04.2026 10:37  Güncelleme: 11:46
Menderes Belediyesi, Gümüldür Fevzi Çakmak Mahallesi'nde sahilde yer alan yürüyüş yolunu kaydırarak yenileme çalışmalarına başladı. Dalga hasarlarına karşı alınan bu önlemlerle, güvenli bir yürüyüş ortamı sağlanacak.

Menderes Belediyesi, Gümüldür Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, sahilde yer alan yürüyüş yolunun yerini kaydırarak yeniliyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler dalgalar yükseldiğinde hasar gören yürüyüş yolunda çalışma gerçekleştiriyor. Yapılan planlamada yolun yerinin daha güvenli alana kaydırılmasına karar verildi. Başlayan çalışmalar ile yürüyüş yolu yeni rotasında yapılmaya başlandı. Ekipler en kısa sürede çalışmayı sona erdirmeyi planlıyor.

"Her zaman daha iyiye…"

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Her zaman her hizmetimizi daha iyiye taşımak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Dalgalar yükseldiğinde hasar alan yolumuzu her seferinde tamir edip tekrar zarar görmesini beklemek, belediyemize gereksiz mali yük oluşturmak yerine doğru planlama ile yolumuzu kaydırdık. Çalışmalar sonucunda yeni yürüyüş yolumuzu Menderes'e kazandıracağız. Hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Fevzi Çakmak, Güncel, İzmir, Son Dakika

Rojin Kabaiş’in babasından Doku ailesine destek “Şüpheleniyorum“ deyip tek kişiyi işaret etti Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! "Şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş
ABD heyeti Pakistan’a hareket etti, Trump’tan ateşkes resti geldi ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi
Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot “Flash“ Pekin’de tarih yazdı Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot "Flash" Pekin'de tarih yazdı
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
Sadettin Saran’dan şampiyonluk mesajı Sadettin Saran'dan şampiyonluk mesajı

12:39
Okul saldırıları sonrası İzmir’de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
Okul saldırıları sonrası İzmir'de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
12:09
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
11:41
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma “Suça sürüklenen çocuk“ tanımı değişiyor
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma! “Suça sürüklenen çocuk" tanımı değişiyor
11:08
Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü
Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü
11:08
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
11:01
Japonya’da 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
