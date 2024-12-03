Menderes Belediyesi'nden Engelli Vatandaşlara Destek - Son Dakika
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Menderes Belediyesi'nden Engelli Vatandaşlara Destek

Menderes Belediyesi\'nden Engelli Vatandaşlara Destek

Menderes Belediyesi, engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla çeşitli hizmetler sunuyor. Tekerlekli sandalye desteği, ulaşım imkanı, engellilere özel park ve plaj gibi projelerle engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarını artırmayı hedefliyor.

03.12.2024 10:27  Güncelleme: 10:29
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(İZMİR) - Menderes Belediyesi, engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Menderes Belediyesi Kültür Müdürlüğü'ne bağlı Engelli Hizmet Birimi, ilçedeki engelli vatandaşların hayatındaki engelleri kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye desteğinden engelsiz plaja kadar birçok uygulama hayata geçirildi.

Ulaşım ve tekerlekli sandalye desteği

Belediyenin Engelli Hizmet Birimi haneleri ziyaret ederek engelli vatandaşların isteklerini not alıyor. Bugüne kadar 17 engelli vatandaş ziyaret edilirken yıl sonuna kadar 30 kişiye ulaşılması planlanıyor. Engelliler için ulaşım imkanı sağlayan birim bunun yanı sıra tekerlekli sandalye bağışları ve tamiratları da yapıyor. 43 vatandaşın hastane randevusu ve sınavları için ulaşım sağlanırken bu sayının kısa sürede 60 kişiye ulaşması planlanıyor. Tekerlekli sandalye ihtiyacına da çözüm bulan Menderes Belediyesi ekipleri 6 vatandaşın sandalye ihtiyacını giderdi. 14 engelli bireyin akülü sandalyesi tamir edildi. Yıl sonuna kadar bu sayıların artırılması planlanıyor.

İlk ve tek kırmızı bayrak

Menderes Belediyesi, engellilere uygun hale getirilen Gümüldür Sunal Tülbentçi Parkı ile İzmir'in ilk ve tek kırmızı bayraklı plajının da sahibi oldu. Engelli bireylerin rahatça zaman geçirip denize girebileceği şekilde düzenlenen park ve plaj büyük takdir topladı. 400 engelli bireyi yaz boyu ağırlayan alanın önümüzdeki yıl 1000-1500 arası kişiyi ağırlaması bekleniyor.

Farkındalık ve destek etkinlikleri

Engelli Hizmet Birimi, birçok farkındalık ve destek etkinliği de düzenledi. Engelli gençlerin katılımı ile gerçekleştirilen ve  çeşitli etkinliklerin olduğu otel gezisinin yanı sıra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Anıtkabir gezisi düzenlendi.

Geleceğe dönük projeler

Menderes Belediyesi Engelli Hizmet Birimi, sunulan hizmetlere artı olarak geleceğe dönük projeler de tasarlıyor. Engelsiz Klaros Projesi ve Engelsiz Çocuk Evi Projesi'nin yakın bir tarihte hayata geçirilmesi düşünülüyor. Belediye bünyesinde tamirat atölyesi kurulacak olup tamiratların burada yapılması planlanıyor.

"Bundan sonraki süreçte çok daha fazlasını sunmayı planlıyoruz"

Engelsiz çalışmalar hakkında konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Bugüne kadar engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla birçok hizmete imza attık. Onlar için her zaman imkan dahilinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte çok daha fazlasını sunmayı, birden fazla proje ile engelli vatandaşlarımıza hizmet etmeyi planlıyoruz. Menderes'te Engel yok!" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Menderes Belediyesi'nden Engelli Vatandaşlara Destek - Son Dakika

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