Menderes Belediyesi'nin Engelsiz Festival'inde İlk Gün Coşkusu

09.05.2026 13:56  Güncelleme: 16:17
(İZMİR)- Menderes Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Engelsiz Festivali, söyleşiler ve dans gösterileri ile başladı. Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımını artıracak, günlük hayatını kolaylaştıracak hizmetler sunmaya ve erişilebilir bir ilçe oluşturmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

Menderes Belediyesi'nin düzenlediği Engelsiz Festival'in birinci gününde aktiviteler, söyleşiler ve gösteriler yer aldı. Belediye Başkanı İlkay Çiçek de festival alanındaki stantları gezdi, engelli vatandaşlarla oyunlara katıldı, birlikte pasta kesti. Açılış konuşmaları ile başlayan festival, söyleşi programı ile devam etti. Sosyolog Zeynep Keskin, psikolog Almina Kahraman, eğitmen Pınar Köken ve eğitmen Cennet Güner'in moderatörlüklerinde gerçekleşen söyleşiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programda, Ferdi Zeyrek Engelsiz Çocuk Evi misafirlerinden Orhan Ceylan ve Hakan Yavuz şiir okudu. Festivalde sırasıyla Ferdi Zeyrek Engelsiz Çocuk Evi oyun gösterisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü dans gösterisi ve İzmir Down Sendromu Derneği dans gösterisi sahneledi. Mavi Özel Eğitim Kurumu'nun engelsiz tasarım defilesi ile ilk günün finali yapıldı.

ENGELLİ VATANDAŞLARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün burada engelli vatandaşlarımız ile birlikte olmaktan dolayı mutluyum. Engelli kardeşlerimin bu festivalden keyif alması, memnuniyet duyması benim için çok değerli. Onların sesi olacak çalışmaları hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımını artıracak, günlük hayatını kolaylaştıracak hizmetler sunmaya ve erişilebilir bir ilçe oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Bu konuda birçok çalışma yürüttük. Bu konudaki en büyük projelerimizden biri Ferdi Zeyrek Engelsiz Çocuk Evi ve Sunal Tülbentçi Parkı ve Tesisi oldu. Ferdi Zeyrek Engelsiz Çocuk Evimizde onlarca engelli vatandaşımızı ağırlıyoruz. Şu an festivalimizi gerçekleştirdiğimiz Sunal Tülbentçi Parkı da engelli vatandaşlarımızdan çok olumlu geri dönüş aldığımız projelerden biri oldu. Bu proje kardeşlerimize sözümdü ve bu sözü yerine getirdiğim için gururluyum. Tesisimiz her alanıyla engelli kullanımına uygun olarak tasarlandı. Bu sebeple 2 yıldızlı kırmızı bayrak aldık. Bu bayrağı hak eden ilk plaj tesisi olma özelliğiyle de burası çok önemli bir tesis. Tabii ki çalışmalarımız bununla da sınırlı kalmıyor. Birçok engelsiz proje çalışması yapıyor, birçok etkinlik düzenliyoruz. Bu konuda çalışmalarımız artarak devam edecek. Herkesin Menderes'i vizyonu ile erişilebilirlikte örnek bir ilçe olmak için çok çalışacağız."

BAŞKAN ÇİÇEK'E TEŞEKKÜR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kırmızı Bayrak Komisyon Üyesi ve Yaya Derneği Başkanı Erol Akçan da "Engelsiz, güvenli ve erişilebilir bir kent için yapılan çalışmalar çok önemli. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın farkında olarak, bu haftayı geçirmeden özellikle Sunal Tülbentçi gibi bir tesiste bu festivalin yapılması bizim için çok değerli. Sunal Tülbentçi Parkı'na özellikle dikkati çekmek istiyorum. Çünkü, Türkiye'de tek. Kırmızı bayrak komisyonu olarak eğitim anlamında bizim için de önemli bir nokta. Bu tesiste kabinlerinden tuvaletlerine, yeşil alanından yürüyüş yollarına, rampalardan sahil düzenine her alanda engelliler düşünülerek çalışmalar yapılmış. Bu anlamda Başkan Sayın İlkay Çiçek'e teşekkür ederim" diye konuştu.

BİREYLERİN HAYATINA DOKUNACAK ÇALIŞMALAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Uzmanı Emel Pektezel de engelli bireylerin hayatına dokunacak çalışmalara önem verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bir kentin ne kadar yaşanabilir olduğu o kentte yaşan engellilerin refah düzey ile belli olur. Son yıllarda bu konudaki çalışmalar hız kazanmıştır. Bu anlamda kırmızı bayrak bir kentin erişilebilirliğini dava eden uygulamalardan bir tanesidir. Bunun dışında bağımsız yaşamı destekleyen hizmetler, farkındalık çalışmaları, destekli istihdam modelleri, erişilebilir kültür sanat faaliyetleri ve sosyal hizmet uygulamalarımız kent için önemli hizmetler sunmaktadır. Kendi çalıştığımız müdürlük bünyesinde de bireyin kendi refahını ve bağımsızlaştırılması üzerine hizmetler planlıyoruz. Afet planı kapsamında da çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu alandaki sorumluluğumuzun da farkındayız. Tabii ki daha yapılması gereken çok şey var ve biz en iyisini yapmak için çalışmaya devam ediyoruz."

Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Emrah Görenti ise farkındalık çalışmalarının önemine işaret ederek, "Gerçek farkındalık yılın belli bir bölümüne özel değil yılın her günü yapılan çalışmalarla olur. Bu nedenle yerel yönetimleri, kurumları ve toplumun tüm kesimlerini daha duyarlı, daha kapsayıcı ve daha kalıcı adımlar atması çok önemlidir. Erişilebilir yolların, sosyal alanların, eğitim ve istihdam alanlarının artırıldığı, özel bireylerin hayatını kolaylaştıran kalıcı projelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Daha yapılacak çok şey var. Biz dernek olarak engelli vatandaşlarımızın sesi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

