Menderes Belediyesi, Sel Sonrası Çalışmalarına Devam Ediyor

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(İZMİR)- Menderes Belediye ekipleri, aşırı yağışların neden olduğu sel sonrası çalışmalara devam ediyor.

Menderes Belediyesi ekipleri, afet sonrasında sorun yaşanan mahallelerde vatandaşlara desteğini sürdürüyor. Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Afet İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sahada çalışmalarına devam ediyor.

"Tüm imkanlarımızla yanlarındayız"

Çalışmalarla ilgili konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "İlçemizde geçen hafta yaşanan sel felaketinde olayın başladığı andan itibaren sahada etkin şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Doğal afetin yaşattığı durumu ortadan kaldırmak adına Menderes Belediyesi olarak seferber olduk. Tüm imkanlarımızla hemşehrilerimizin yanındayız. Mağdur olan tüm hemşehrilerimize koordineli şekilde desteğimizi ulaştırıyoruz. Bu süreçte canla başla çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.