Menderes Belediyesi, Sosyal Kart Projesini Başlattı - Son Dakika
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Menderes Belediyesi, Sosyal Kart Projesini Başlattı

Menderes Belediyesi, belediyeye ait işletmelerde geçerli ve yüzde 20 indirim sağlayan Sosyal Kart projesini başlattı. Proje kapsamında birinci derece şehit yakınları, gaziler, engelli vatandaşlar, 65 yaş üstü vatandaşlar ve 15-20 yaş arası gençler indirimden yararlanabilecek. Sosyal kart almak isteyenlerin Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekmektedir.

26.08.2024 10:38
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(İZMİR)- Menderes Belediyesi tarafından belediyeye ait işletmelerde geçerli ve yüzde 20 indirim sağlayan Sosyal Kart projesi başladı. belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Alım gücünün azaldığı bu ortamda hemşehrilerimize sosyal belediyecilikle dokunacak adımları atıyoruz.  Hemşehrilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Menderes Belediyesi'nin hayata geçirdiği Sosyal Kart projesi ile belediyeye ait işletmelerde yüzde 20 indirim sağlanacak. Belediye iştiraki olan Cumaovası A.Ş'ye bağlı 12 tesiste geçerli olacak indirimden birinci derece şehit yakınları, gaziler, engelli vatandaşlar, 65 yaş üstü vatandaşlar ile 15-20 yaş arası gençler yararlanabilecek. Sosyal kart almak isteyenlerin Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne, 1 adet fotoğraf ve ikametgah belgesi ile başvurmaları gerektiği bilgisi verildi.

"Her zaman yanlarındayız"

Sosyal Kart projesiyle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Yanlış politikalar sonucu ülkemizde yaşanan ekonomik krizin bedelini hepimiz ödüyoruz. Alım gücünün azaldığı bu ortamda hemşehrilerimize sosyal belediyecilikle dokunacak adımları atıyoruz. Elimizde ki imkanları doğru planlama ile vatandaşlarımız için kullanmaya çalışıyoruz. Bu adımlardan birisi olan Sosyal Kart projemizi de hayata geçirdik. Projemiz ile vatandaşlarımız belediyemize ait olan işletmelerden yüzde 20 indirimden faydalanabilecek. Hemşehrilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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