Menderes Belediyesi Yılbaşı Öncesi Denetimlerini Sıkılaştırdı

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(İZMİR)- Menderes Belediyesi, yılbaşı öncesi işletmelerde denetimler gerçekleştiriyor.

Menderes Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesi alkol ve tütün ürünleri satan işletmeler, restoranlar ve kuruyemiş satışı yapan esnaflarda denetimler gerçekleştirdi. Sıkı sıkıya yapılan kontrollerde işletmelere gerekli uyarılar yapıldı. Denetimlerde, ruhsat ve TAPDK izin belgesine bakıldı. Sahte alkol tehlikesine karşı bandrolsüz içki kontrolü yapıldı. Kuruyemişçilerde ise fiyat ve son kullanma tarihlerinin yanı sıra hijyen konusunda da incelemeler gerçekleştirildi.

"Halkın sağlık ve güvenliği önceliğimiz"

Denetimler hakkında konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Halkımızın sağlık ve güvenliği önceliğimiz. Tüm vatandaşlarımızın yılbaşı geçesinde hiçbir sorun yaşamadan eğlenmesi, keyifli vakit geçirmesi için denetimlerimizi dikkatli bir şekilde yapıyoruz. Tüm hemşehrilerime sağlıklı, mutlu ve bol kazançlı bir yıl diliyorum" dedi.