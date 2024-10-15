Menderes Belediyesi Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

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(İZMİR)- Menderes Belediyesi, ilçedeki yol çalışmalarına devam ediyor.

Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile Gümüldür Sağlık Caddesi'ni yeniledi. Yenilenen yola 2800 m2 asfalt döşendi. Asfaltlama çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

"Hizmette yorulmak olmaz"

Çalışmalar hakkında konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Geldiğimiz günden itibaren planladığımız çalışmalar kapsamında birçok yolumuzu yeni haline kavuşturduk. Yol yapım çalışmalarına devam edeceğiz. Hizmette yorulmak olmaz. Menderes'imize, yılmadan yorulmadan en iyi hizmeti her zaman vereceğiz." dedi.