Menderes'te Belediye Bünyesine Yeni Taşınmaz Kazandırıldı
Menderes'te Belediye Bünyesine Yeni Taşınmaz Kazandırıldı

11.02.2026 11:22  Güncelleme: 11:43
Menderes Belediyesi, belediye binasının bulunduğu alandaki Ziraat Bankası'na ait iş yerini 28,2 milyon liraya satın aldı. Başkan İlkay Çiçek, yeni taşınmazın daha etkin hizmetler için faaliyete geçirileceğini belirtti.

(İZMİR) - Menderes Belediyesi, belediye binasının bulunduğu alandaki Ziraat Bankası'na ait iş yerini 28,2 milyon liraya satın aldı. Başkan İlkay Çiçek, yeni taşınmazın hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla kısa sürede faaliyete geçirileceğini açıkladı.

Menderes Belediyesi, belediye binasının bulunduğu alanda yer alan Ziraat Bankası'na ait iş yerini 28,2 milyon liraya satın alarak tarihinde ilk kez bir taşınmazı belediye bünyesine kazandırdı.

"Menderes'imize hayırlı olsun"

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, mali disiplin ve yatırım odaklı yönetim anlayışı kapsamında kazandırılan yeni taşınmazın tapusunu, Menderes Tapu Müdürü Hakan Baykan'ın elinden aldı. Başkan Çiçek, ardından Ziraat Bankası Menderes Şube Müdürü Damla Mert'i ziyaret ederek yeni yerin anahtarını teslim aldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Mederes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Belediye bünyemize kazandırdığımız yeni taşınmazımızın tapusunu Menderes İlçe Tapu Müdürümüz Hakan Baykan'ın elinden alarak mülkiyeti Ziraat Bankası'ndan belediyemize geçen yeni yerimizin anahtarını Ziraat Bankası Menderes Şube Yöneticisi Damla Mert'ten teslim aldık.  Belediye binamızın bulunduğu alanda ki Ziraat Bankası'na ait yer artık belediyemize ait. Hizmetlerimizin daha etkin ve verimli gerçekleşmesi adına yeni yerimizi hızlı şekilde faaliyete sokacağız. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ziraat Bankası, İlkay Çiçek, Belediye, Ekonomi, Güncel

Son Dakika Güncel Menderes'te Belediye Bünyesine Yeni Taşınmaz Kazandırıldı - Son Dakika

11:32
SON DAKİKA: Menderes'te Belediye Bünyesine Yeni Taşınmaz Kazandırıldı - Son Dakika
