YENİ Parti İzmir Milletvekili Arslan: "CHP’li meclis üyesinin seçimin hemen ardından AKP ilçe binasında ne işi var?" - Son Dakika
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YENİ Parti İzmir Milletvekili Arslan: "CHP’li meclis üyesinin seçimin hemen ardından AKP ilçe binasında ne işi var?"

YENİ Parti İzmir Milletvekili Arslan: "CHP’li meclis üyesinin seçimin hemen ardından AKP ilçe binasında ne işi var?"
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YENİ Parti İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Menderes Belediye Başkan Vekili seçiminde YENİ Parti üyelerinin AK Parti'ye oy verdiği iddialarına tepki gösterdi. Arslan, seçimin ardından AKP ilçe binasında görülen CHP'li meclis üyesini 'Neyi kutluyor?' diye sordu.

(İZMİR) - YENİ Parti İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP Genel Sekreteri Rıfat Nalbantoğlu'nun, Menderes Belediye Başkan Vekili seçiminde YENİ Parti üyesi 2 meclis üyesinin AK Parti'ye oy verdiği iddialarına tepki göstererek, "CHP'li meclis üyesinin seçimin hemen ardından AKP ilçe binasında ne işi var? AKP il başkanı ile neyi kutluyor? Bu arkadaştan bu kadar eminseniz neden disipline verdiniz?" dedi.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Menderes Belediye Meclisi'nde 17 Ağustos Pazartesi günü yapılan Belediye Başkan Vekili seçimini, AK Parti'li Meclis Üyesi Asuman Şen kazanmıştı. Seçimin ardından CHP ve YENİ Parti arasında "oy" tartışmaları başlamış, CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, seçimde bazı CHP'li meclis üyelerinin AK Parti'nin adayına oy verdiği iddialarına tepki göstermiş ve AK Parti adayının aldığı 15 oyun 11'inin Cumhur İttifakı, 2'sinin bağımsız ve 2'sinin ise YENİ Parti grubundan geldiğini öne sürmüştü.

"KEŞKE PARTİ SÖZCÜLERİNİN PAYLAŞIMINDAN HABERLERİ OLSAYDI"

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ednan Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'li meclis üyesi Harun Bila'nın, AK Partililer ile fotoğrafı sonrasında başlatılan disiplin sürecini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Menderes Belediyesi Başkanvekili seçimi 3. Turunda, AKP'li belediye meclis üyesinin işareti ile telefona bakıp, salonu terk eden ve kendi elleriyle teslim ettikleri seçimden sonra AKP Menderes ilçe başkanlığına giderek bu sonucu kutlayanlar ortada. Butlan yönetimini bile 'Yeni Parti'nin adayını destekleme konusunda Genel Merkezimiz olarak meclis üyelerimize talimat verdik. Talimatımızı yerine getirmeyen belediye meclis üyelerimizle ilgili parti disiplin süreci değerlendirilmektedir' diye açıklama yapmışken, Butlan yönetiminin İzmirli temsilcilerinin açıklamaları ne yazık ki gerçekleri yansıtmıyor. Keşke Yerel yönetimlerden sorumlu parti sözcülerinin paylaşımından haberleri olsaydı. Canınız istedi diye maalesef öyle olmuyor, olmamış.

Cevap bekleyen soruları da kendi vicdanınıza bir kez daha sormanızı diliyorum. CHP'li meclis üyesinin seçimin hemen ardından AKP ilçe binasında ne işi var? AKP il başkanı ile neyi kutluyor? Videoda da net bir şekilde görüleceği üzere AKP'li meclis üyesinin uyarısıyla cep telefonunu kontrol ediyor. Bu arkadaş o arada kim ile mesajlaşıyor, yoksa AKP'li birinden talimat mı alıyor? Bu arkadaştan bu kadar eminseniz neden disipline verdiniz? 'Talimatımızı yerine getirmeyen belediye meclis üyelerimizle ilgili parti disiplin süreci değerlendirilmektedir' açıklamasını yeterli bulmadınız mı?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel YENİ Parti İzmir Milletvekili Arslan: 'CHP’li meclis üyesinin seçimin hemen ardından AKP ilçe binasında ne işi var?' - Son Dakika

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